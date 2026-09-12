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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.. والحوثيون لا يريدون مواجهة واشنطن

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
أمنية رشاد الجلوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ستنتهي «قريباً جداً»، مؤكداً أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، في ظل استمرار التصعيد العسكري والتوترات في المنطقة.

 وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأيرلندية دبلن، أنه يتوقع انتهاء الحرب في وقت قريب، مرجحاً أن يحدث ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مباشرة.

 وأضاف أن إيران تحاول إطالة أمد المواجهة بهدف التأثير على الانتخابات، قائلاً إن الإيرانيين «يحاولون الصمود لأطول فترة ممكنة لتعقيد الانتخابات»، لكنه أشار إلى اعتقاده بأن الأمريكيين يدركون هذه المسألة.

ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق

 

 وأكد الرئيس الأمريكي أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تنتصر بشكل كبير» في المواجهة، ومجدداً التأكيد على أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي.

 وقال ترامب إن «كل شيء سيكون على ما يرام» فيما يتعلق بالوضع مع إيران، معرباً عن اعتقاده بأن مسار الحرب يتجه نحو النهاية.

 وفيما يتعلق بجماعة الحوثيين في اليمن، قال ترامب إن الجماعة لا ترغب في الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متزامناً على عدة جبهات.

ترامب يرجح مسؤولية إيران عن هجوم السعودية

 وعن الهجوم الأخير الذي استهدف منشآت وأنابيب نفط في السعودية، رجح ترامب وقوف إيران وراء الهجوم، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والممرات الحيوية في المنطقة.

 وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تداعيات الحرب على أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية، وسط ترقب لما ستؤول إليه المواجهة بين واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة.

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