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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالزي الأزهري.. انطلاق العام الدراسي الجديد في المعاهد بالمحافظات

انطلاق العام الدراسي الجديد في الازهر
انطلاق العام الدراسي الجديد في الازهر
المحافظات

في مشهد امتزجت فيه فرحة العودة بالحماس لبداية جديدة، عنوانها العلم والانضباط والأمل.. انطلق اليوم السبت العام الدراسي الجديد في المعاهد الازهرية ..

الشرقية

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أنه استقبلت معاهد المنطقة العام الدراسي الجديد متوشحةً بأبهى صور الانضباط والالتزام، ومؤكدةً أن جودة العملية التعليمية والتربوية تبدأ من الحفاظ على الهوية الأزهرية الأصيلة، والتي يتصدرها الالتزام التام بالزي الأزهري المهيب، باعتباره عنواناً لطلبة العلم وحملة كتاب الله.

وأضاف أنه رسم طلاب المعاهد في طابور الصباح لوحة إيمانية وتربوية بالغة الجمال والروعة، حيث اصطفوا بزيّهم الأزهري المنظم وعمائمهم البيضاء المكللة باللون الأحمر، ليعكس هذا المشهد المهيب وقاراً يبعث في النفوس الحماس والجدية، ويغرس في وجدانهم قيم الانتماء لمؤسسة الأزهر الشريف العريقة، فكان منظرهم المنضبط داخل فناء المعهد حصناً للأخلاق وشاهداً على بزوغ فجر جيل جديد يجمع بين تفوق العلم ورقي المظهر، في ظل متابعة دقيقة ومستمرة من رئيس الإدارة المركزية لضمان ترسيخ هذه القيم في كافة معاهد المنطقة.

وأشار إلى أن الالتزام بالزي الأزهري ليس مجرد مظهر خارجي، بل هو رسالة فخر واعتزاز بالمنهج الوسطي، وتقديس لرسالة العلم القائمة على النظام والترتيب، وهو ما تسير عليه منطقة الشرقية الأزهرية بخطى ثابتة لتظل دائماً في طليعة المناطق التي تقدم نموذجاً يُحتذى به في الانضباط، الجودة، والتفوق مع مطلع هذا العام الدراسي الجديد.

الغربية

استقبلت معاهد الفترتين بمنطقة الغربية الأزهرية أبناءها الطلاب في أول أيام الدراسة للعام 2027/2026م.

توجيهات مشيخة الأزهر

وتابع فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، انتظام الدراسة بعدد من المعاهد التابعة لإدارة طنطا التعليمية، يرافقه فضيلة الشيخ السيد فاضل، مدير إدارة طنطا التعليمية، حيث شملت الجولة معهدي فتيات الإمام محمد عبده وبنين الإمام محمد عبده، ومعهد محاسن عوارة الابتدائي.

وخلال الجولة، اطمأن فضيلته على انتظام حضور الطلاب والمعلمين، وسير اليوم الدراسي، وجاهزية الفصول والمرافق، كما شارك الطلاب طابور الصباح، ووجّه إليهم كلمة رحّب خلالها بعودتهم إلى معاهدهم، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد والالتزام والانضباط، والحرص على تحصيل العلم والتحلي بالأخلاق والقيم التي يرسخها الأزهر الشريف.

رفع كفاءة الخدمات للطلاب

كما أكد فضيلته أهمية دور المعلم في بناء شخصية الطالب، مشددًا على أن رسالة المعاهد الأزهرية تجمع بين بناء العقول وتهذيب السلوك، وإعداد جيل يعتز بهويته وقيمه، وقادر على خدمة وطنه والمساهمة في بناء مستقبله.

تفقد الفصول الدراسية

واختتمت الجولة بتفقد الفصول ومتابعة انتظام الحصص الدراسية، والتأكد من توافر الأجواء التعليمية المناسبة، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية، بما يضمن بداية مستقرة ومنظمة للعام الدراسي الجديد.

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