عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

قدمت ملك ريان، مذيعة موقع صدى البلد، تغطية خاصة حول آخر تطورات أسعار الذهب والدولار، في ظل اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بحركة الأسواق المحلية.

وتستعرض التغطية أحدث مستجدات أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، إلى جانب سعر الجنيه الذهب، مع رصد حركة الدولار أمام الجنيه في البنوك، وأبرز العوامل المؤثرة في تحركات الأسعار خلال الفترة الحالية.

كما تتناول التغطية تطورات الأسواق خلال تعاملات اليوم، وما إذا كانت الأسعار تشهد استقراراً أو تحركات جديدة، في ظل متابعة مستمرة من المتعاملين لمعرفة اتجاهات الذهب والدولار ..

• في السطور التالية.. أبرز ما جاء في التغطية

استقرار أسعار الدولار بالتزامن مع عطلة البنوك، وتحركات محدودة في أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الجمعة.

وسجل عيار 21 نحو 6275 جنيهاً للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفاً و200 جنيه، في حين تحرك الذهب عالمياً قرب 4344 دولاراً للأوقية.

أما الدولار، فسجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري 51.27 جنيهاً للشراء و51.41 جنيهاً للبيع، مع استقرار نسبي في عدد من البنوك.

وتترقب الأسواق عودة التعاملات المصرفية لرصد أي تحركات جديدة في أسعار الذهب والدولار .