قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي في مقال بصحيفة هندية: الهند شريك استراتيجي حيوي
نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2026.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام وموعد إعلان الكليات
10.4 مليار دولار.. الصين تتصدر دول البريكس المصدرة لمصر خلال 6 أشهر
مدبولي: توطين مستلزمات الصيد داخل كفر الشيخ نموذج لربط الصناعة بالمزايا الاقتصادية
بدلا من علي محمود.. إمام عاشور في تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكك الحديدية للعام الدراسي الجديد
الحرب تعمق أزمة الدواء في إيران.. نقص مئات الأصناف والأسعار تقفز 6 أضعاف
مصر للطيران توقع عقدين مع شركتين عالميتين لتعزيز شراكاتها الدولية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.. والحوثيون لا يريدون مواجهة واشنطن
الرئيس السيسي: تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة أولوية للدول النامية
وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكة الحديد للعام الدراسي
الرئيس السيسي: مصر تدعم إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل مبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان
ملك ريان
ملك ريان

قدمت ملك ريان، مذيعة موقع صدى البلد، تغطية خاصة حول آخر تطورات أسعار الذهب والدولار، في ظل اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بحركة الأسواق المحلية.

وتستعرض التغطية أحدث مستجدات أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، إلى جانب سعر الجنيه الذهب، مع رصد حركة الدولار أمام الجنيه في البنوك، وأبرز العوامل المؤثرة في تحركات الأسعار خلال الفترة الحالية.

كما تتناول التغطية تطورات الأسواق خلال تعاملات اليوم، وما إذا كانت الأسعار تشهد استقراراً أو تحركات جديدة، في ظل متابعة مستمرة من المتعاملين لمعرفة اتجاهات الذهب والدولار .. 

في السطور التالية.. أبرز ما جاء في التغطية 

استقرار أسعار الدولار بالتزامن مع عطلة البنوك، وتحركات محدودة في أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الجمعة.

وسجل عيار 21 نحو 6275 جنيهاً للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفاً و200 جنيه، في حين تحرك الذهب عالمياً قرب 4344 دولاراً للأوقية.

أما الدولار، فسجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري 51.27 جنيهاً للشراء و51.41 جنيهاً للبيع، مع استقرار نسبي في عدد من البنوك.

وتترقب الأسواق عودة التعاملات المصرفية لرصد أي تحركات جديدة في أسعار الذهب والدولار .

اسعار الذهب اليوم اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية الدولار الاعيرة ملك ريان تغطية اقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

ترشيحاتنا

أسامة عبدالحي رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية

مشروع علاج المهن الطبية 2027.. تعرف على الفئات المستحقة للاشتراك

تقليل الاغتراب

فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب مدارس STEM ومدارس النيل المصرية الدولية

جانب من الاجتماع

بعد حادث العياط.. وزير النقل تشكيل لجان تفتيش ومتابعة مفاجئة للمرور المستمر على مختلف الخطوط والورش والمحطات

بالصور

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد