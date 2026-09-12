مدبولي: توطين مستلزمات الصيد داخل كفر الشيخ نموذج لربط الصناعة بالمزايا الاقتصادية

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمحافظة كفر الشيخ، للمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم؛ لتفقد عدد من المصانع القائمة بها، استهلها بزيارة الشركة المصرية لتصنيع الشباك وأدوات الصيد.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله للمنطقة الصناعية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف الصناعة في مقدمة أولوياتها، وتعمل على دعم المشروعات القادرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن الصناعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية التي تتميز بها كل محافظة تمثل فرصة مهمة لتعظيم القيمة المضافة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن وجود صناعة متخصصة في إنتاج الشباك وأدوات الصيد بمحافظة كفرالشيخ، التي تعد من المحافظات الرئيسية في نشاط الصيد والاستزراع السمكي، يعكس نموذجًا إيجابيًا للتكامل بين النشاط الصناعي والميزة الاقتصادية المحلية.

وفي مستهل جولته بالمصنع، تم استعراض الموقف العام للمنطقة الصناعية ببلطيم، التي تبلغ مساحتها 114 فدانًا وتحقق نسبة إشغال 100%، وتضم 106 مشروعات صناعية، وتوفر نحو 3850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ثم استمع رئيس الوزراء ، لشرح حول الشركة من المهندس قاسم مصطفى، مدير المصنع، الذي أوضح أن الشركة تأسست عام 2008 وبدأت الإنتاج عام 2016، ويقام مصنعها على مساحة إجمالية تبلغ نحو 5000 م²، موزعة على أربعة أدوار، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 400 طن سنويًا، ويعمل بها نحو 100 عامل.

ولفت مدير المصنع إلى أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة تبلغ نحو 50%، ويتم توجيه نحو 75% من الإنتاج للسوق المحلية، بينما يتم تصدير نحو 25% إلى عدد من الأسواق الخارجية، من بينها تركيا، والسودان، ودول الخليج العربي.

وخلال جولته داخل المصنع، تفقد رئيس الوزراء عددًا من ماكينات وخطوط تصنيع الشباك، واطلّع على مراحل النسيج والتجهيز والتغليف ومعرض المنتجات النهائية، كما استمع إلى شرح حول خطة الشركة للتوسع في الإنتاج؛ حيث تتضمن الخطة المستقبلية التعاقد واستلام ماكينات نسيج يابانية خلال العام الجاري، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في عام 2027، بما في ذلك خط للخامات وخط للتثبيت الحراري، وصولًا إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 1000 طن في عام 2028 ثم نحو 2000 طن بحلول عام 2030.

وعقب المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على ذلك بتأكيد أهمية هذه التوسعات في تعزيز قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في دعم المصانع الجادة ومساعدتها في التعامل مع التحديات التي تواجه خطط التوسع.

وفي ختام جولته بالمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف في المرحلة المقبلة التركيز على عدد المصانع وجودة الاستثمار الصناعي وحجم القيمة المضافة ونسب المكون المحلي والتصدير، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم الدعم لتوسعات المصانع المختلفة، وتذليل أية معوقات في سبيل تحقيق توسعاتها المطلوبة.