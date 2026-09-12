مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه، عن استمرار وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في حضور تدريبات الفريق، مشيرًا إلى العلاقة المميزة التي تجمعه بالمدير الفني حسين عموتة.

وقال كريم رمزي إن وائل جمعة لا يكتفي بمتابعة التدريبات، وإنما يتدخل أحيانًا للحديث مع مدافعي الفريق بشأن بعض التفاصيل الفنية، موضحًا أن عموتة يقدر خبراته ويستعين به أمام اللاعبين.

وأضاف: «وائل جمعة لسه موجود في تدريبات الأهلي، وعموتة دايمًا بيضرب المثل للاعبي الفريق بوائل جمعة».

وتابع أن وائل جمعة، حتى أثناء وقوفه في التدريبات، يتحدث مع المدافعين في بعض التفاصيل الفنية، مؤكدًا أن عموتة يدعم حديثه أمام اللاعبين ويحثهم على الاستفادة من خبراته.

وأوضح كريم رمزي أن عموتة يقول للاعبي الأهلي عن وائل جمعة: «ده مدافع تاريخي، ولما يقولكوا كده اشتغلوا زي ما بيقولكم».

وأشار إلى أن العلاقة بين عموتة ووائل جمعة جيدة للغاية، رغم قوة شخصية الثنائي، قائلًا إن الأمر قد يبدو غريبًا في ظل امتلاك كل منهما شخصية قوية، إلا أن الاحترام والاحترافية يجعلان العلاقة بينهما مميزة.

واختتم كريم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن عموتة يستمع إلى وائل جمعة، وكذلك إلى جميع أفراد الجهاز الفني، في إطار التعاون والعمل الجماعي داخل الفريق.