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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

4 أصناف أكل تزيد وزنك وإنت مش واخد بالك.. رقم 3 مفاجأة

أصناف أكل بتزوّد وزنك وإنت مش واخد بالك
أصناف أكل بتزوّد وزنك وإنت مش واخد بالك
هاجر هانئ

تحتوي العديد من الأطعمة اليومية التي تبدو صحية على السكريات والدهون والسعرات الحرارية المخفية التي تؤدي إلى زيادة الوزن الصامتة. تضيف عناصر مثل الزبادي المنكهة و الجرانولا والعصائر والفواكه المجففة وزبدة المكسرات وسلطات المطاعم والخبز الأبيض وعصير الفاكهة على سعرات حرارية أكثر مما كان متوقعا. 

يساعدك اختيار الأطعمة الكاملة ومراقبة الأجزاء والحد من السكريات المضافة على تجنب زيادة الوزن المتسترة والتحكم في نظامك الغذائي.

أطعمة تزيد الوزن

زبادي بنكهة

قد يبدو الزبادي المنكهة وكأنه وجبة خفيفة صحية، ولكن غالبا ما يكون لديه سكريات مضافة يمكن أن تعني الفرق بين عادة الطعام الجيدة والسيئة. تعتقد أنك تختار الخيار قليل الدسم، ولكن من أجل تعويض فقدان الدهون، غالبا ما يتم استبداله بالسكر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في السعرات الحرارية التي تتناولها، والتي يمكن أن تكون أعلى بكثير مما كنت تنوي.

إلى جانب ذلك، لا يبقيك الزبادي المحلى ممتلئا لفترة طويلة، مما يجعلك تشعر بالجوع في وقت أقرب، مما يدفعك إلى تناول وجبة خفيفة لاحقا. اختر الزبادي العادي وأضف الفاكهة الطازجة لتوفير السعرات الحرارية وجعل تناولك أفضل.

ألواح الجرانولا والحبوب

غالبا ما يتم الترويج لألواح الجرانولا والحبوب كوجبات خفيفة سهلة وصحية، ولكن العديد منها مليء بالسكر والزيوت والمواد الحافظة الضارة الأخرى. يمكن أن تحتوي على العديد من السعرات الحرارية مثل ألواح الحلوى، ولكن يمكنك تناولها على افتراض أنها صحية.

تحتوي الجرانولا على شراب سري ودهون مضافة تساهم بشكل أكبر في زيادة وزنك. وبالتالي، فإن اختيارها التي تحتوي على مكونات مباشرة وطبيعية وأقل في السكر هي طرق واضحة لتجنب استهلاك سعرات حرارية أكثر مما هو مقصود.

فاكهة مجففة

تتكون وجبة خفيفة من الفواكه المجففة من سكر وسعرات حرارية أكثر قليلا من الفواكه الطازجة. ومع ذلك، ما زلت تتوق إلى تناولها لأنها مريحة ولذيذة، ويمكنك بسهولة الإفراط في استهلاكها.

يمكنك بسهولة تناول كمية كبيرة في جلسة واحدة دون أن تدرك أنك تناولت سكرا وسعرات حرارية أكثر مما كنت تعتقد أنك تستهلكه لأن هذه الفواكه الجافة لا تحتوي على أي ماء. وبالتالي، فإنه لا يجعلك تشعر بالشبع بسهولة، وهذا ما يجعل الفاكهة المجففة مصدرا خلسة لزيادة الوزن.

للحصول على طريقة صحية لتناول الفواكه المجففة دون المبالغة تماما، قم بتقسيم حجم الحصة الموصى به ووضع بعض المكسرات أو البذور معها لأنها مصادر رائعة للألياف والبروتين وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

زبدة المكسرات

يمكنك العثور على العديد من الأنواع المختلفة من زبدة المكسرات في السوق الآن التي تدعي أنها بصحة جيدة. زبدة مثل الفول السوداني الكريمي أو اللوز صحية ولكنها كثيفة أيضا.

قد يكون من السهل تناول الطعام أكثر مما ينبغي لأنه يمكنك بسهولة الغمس في الجرة بملعقة دون أن تدرك حتى عدد السعرات الحرارية التي تتناولها في حصة واحدة. وحتى ما يسمى بالدهون الصحية يمكن أن تضيف أيضا بسرعة عندما تغفل عن أحجام حصتك.

لذلك، حاول العثور على زبدة المكسرات الطبيعية الخالية من السكريات أو الزيوت المضافة، لأنها تضيف سعرات حرارية غير ضرورية إلى مدخولك. يمكن أن يساعد التحكم في جزء المعايرة وتتبع حجم الحصة في التأكد من الاستمتاع بالامتيازات دون زيادة الوزن عن طريق الخطأ وزيادة وزنك.

سلطات المطعم

السلطات ليست دائما جيدة بالنسبة لنا كما تظهر، خاصة عندما تطلبها في المطاعم. قد تجلب الضمادات والجبن والخبز المحمص والإضافات الأخرى الدهون والسكريات المضافة مع إضافة عدد السعرات الحرارية في وجبتك بسرعة.

قد تشعر وكأنك تتناول شيئا قليل الدسم، ولكن الإضافات هي الشيء الذي يجعل السلطات حرارية. لتجنب ذلك، اطلب الضمادات على الجانب، وابتعد عن الإضافات المحملة بالسعرات الحرارية، وحاول تناول المزيد من الخضروات الطازجة والبروتين الخالي من الدهون حتى لا تزال وجبتك ممتلئة ولكنها أقل سعرات حرارية في الاستهلاك.

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