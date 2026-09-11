ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون

زيت الزيتون من مصادر الدهون غير المشبعة التي يمكن أن تكون جزءا من نظام غذائي متوازن، كما يحتوي على أحماض دهنية مفيدة، ويعد من الخيارات الغذائية التي يمكن الاعتماد عليها بدلا من بعض مصادر الدهون المشبعة.

زيت الزيتون وصحة القلب

يساعد اختيار الدهون غير المشبعة بدلا من الدهون المشبعة ضمن نظام غذائي متوازن على دعم صحة القلب، ولذلك يمكن إدخال زيت الزيتون في النظام الغذائي باعتباره أحد مصادر الدهون الصحية.

ويرتبط النظام الغذائي المتوازن بشكل عام بصحة القلب، خاصة عند الاعتماد على مصادر متنوعة من الدهون الصحية والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات المناسبة.

هل الإكثار من زيت الزيتون مفيد؟

رغم فوائده الغذائية، فإن زيت الزيتون يظل مصدرا مركزا للدهون والسعرات الحرارية، لذلك فإن تناوله باعتدال هو الأفضل، خاصة لمن يحاول التحكم في وزنه أو إجمالي السعرات التي يحصل عليها يوميا.

ويمكن استخدامه في إعداد السلطات والطهي والوجبات المختلفة، مع مراعاة الكمية ضمن إجمالي النظام الغذائي اليومي.

لذلك فان إدخال زيت الزيتون ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون اختيارا صحيا، لكن فائدته لا تعني الإفراط في تناوله، فالاعتدال يظل أساس الحصول على نظام غذائي متوازن.