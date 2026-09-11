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الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلي نيودلهي لترؤس وفد مصر في القمة الـ 18 لتجمع البريكس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يعقد لقاءات مع عدد من زعماء دول بريكس وكبار مسئولي المنظمات الدولية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الهندية نيودلهي لترؤس وفد مصر في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس التي تستضيفها الهند يومي ١٢ و١٣ سبتمبر ٢٠٢٦، تحت شعار "بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة".


وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة مصر في القمة تأتي للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى عضوية التجمع في يناير ٢٠٢٤، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول البريكس يوم ١٢ سبتمبر، وكذلك في الجلسة الموسعة بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء يوم ١٣ سبتمبر. كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء دول البريكس وكبار مسئولي المنظمات الدولية على هامش أعمال القمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الهندية نيودلهي تجمع البريكس

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