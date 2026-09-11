«إير كايرو» تُعزز أسطولها باتفاقية جديدة مع «إيرباص» وتُمهد لإدخال طائرات A330 العملاقة

أعلنت شركة «إير كايرو» (AIRCAIRO) وشركة «إيرباص» (Airbus) العالمية عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، حيث تم الاتفاق على تمديد اتفاقية خدمات ساعات الطيران (Flight Hour Services – FHS)، إلى جانب توسيع نطاق اتفاقية تجميع وتوفير قطع الغيار (Spare Parts Pool Agreement)، بما يضمن تلبية الاحتياجات التشغيلية لأسطول الشركة المصرية الحالي والمستقبلي ويرفع مستويات الجاهزية الفنية والاعتمادية.

ويأتي هذا التعاون المستمر ضمن استراتيجية «إير كايرو» المتكاملة لتحديث أسطولها الجوي ورفع كفاءة عمليات الصيانة والدعم الفني، فضلاً عن ضمان التأمين المستدام للمكونات وقطع الغيار الحيوية، بما يتواكب مع خطط الشركة التوسعية لزيادة حصتها السوقية وتوسيع شبكة رحلاتها المنتظمة والشارتر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

تفاصيل تمديد عقد الخدمات الفنية بين «إير كايرو» و«إيرباص»

وبموجب الاتفاقية الممددة، تواصل «إير كايرو» الاستفادة المباشرة من المنظومة المتقدمة لـ Airbus Flight Hour Services، والتي توفر حزمة دعم شاملة ومتكاملة لقطع الغيار الفنية وفقاً لمعدلات التشغيل الفعلية وساعات الطيران، مما يساهم بشكل مباشر في رفع نسبة توافر المكونات الفنية والهندسية، وتحسين آليات تخطيط أعمال الصيانة الوقائية والدورية، بالإضافة إلى الحد من الفترات الزمنية لتوقف الطائرات عن الخدمة.

كما تشمل الشراكة تعزيز اتفاقية تجميع قطع الغيار القائمة بين الطرفين، وهو ما يمنح «إير كايرو» وصولاً أوسع وأسرع للمخزون العالمي التابع لشركة «إيرباص»، ويعزز قدرة الأطقم الفنية والهندسية على تلبية متطلبات الصيانة بمرونة عالية، ولا سيما لأسطولها المتنامي من طرازات «Airbus A320ceo» و«A320neo».

وفي إطار التطلع المستقبلي، تُشكل هذه الشراكة الاستراتيجية حجر زاوي وركيزة أساسية ضمن رؤية «إير كايرو» للتوسع في الرحلات طويلة المدى؛ حيث يمهد هذا التعاون الممتد لإدخال طائرات «Airbus A330» عريضة البدن إلى أسطول الشركة مستقبلاً، مما يدعم استراتيجيتها لفتح أسواق جديدة والربط بين مصر ومختلف دول العالم بأسطول حديث ومستدام.

من جانبه، صرح حسين شريف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إير كايرو»، بأن تمديد اتفاقية خدمات ساعات الطيران مع شركة «إيرباص» يمثل محطة محورية في مسيرة الشراكة الممتدة بين الجانبين، مؤكداً أن توفير الدعم الفني السريع والموثوق للمكونات وقطع الغيار يعد المحرك الرئيسي للحفاظ على أعلى معدلات السلامة والجاهزية الكلية للأسطول. وأضاف أن هذه الخطوة تمنح الشركة قدرة أعلى على التكيف مع متطلبات النمو والتوسع القادم.

تُجدر الإشارة إلى أن خدمات «Flight Hour Services» من «إيرباص» توفر حلولاً قائمة على نموذج الاستخدام (Power-by-the-Hour)، مما يُمكّن شركات الطيران من تقليل النفقات الرأسمالية الأولية والاعتماد على تكاليف صيانة ثابته وقابلة للتنبؤ. وتدعم إيرباص من خلال هذه المنظومة أكثر من 55 عميلًا و1800 طائرة حول العالم، وتستحوذ على مركز ثاني أكبر مزود لهذه الخدمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعقود تشمل أكثر من 200 طائرة لـ 9 شركات طيران كبرى.

جدير بالذكر أن شركة «إير كايرو»، والتي تأسست عام 2003 كإحدى الشركات التابعة لقطاع الطيران المدني المصري، تمتلك حالياً أسطولاً يتجاوز 45 طائرة، وتواصل تنفيذ استراتيجيتها لتحديث الأسطول وتطوير خدماتها الجوية بما يدعم حركة السياحة والتجارة الوطنية.