جامعة الأزهر تفتح باب الترشح على منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين.. اعرف التفاصيل

أعلنت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، عن فتح باب الترشح على منصب العميد في عدد من الكليات التي مضى على عمدائها أكثر من ثلاث سنوات ومنها كلية العلوم الإسلامية للوافدين، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة باختيار القيادات.

وناشدت جامعة الأزهر، أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح للمنصب إلى التقدم بطلباتهم إلى لجنة القيادات العليا بمكتب رئيس الجامعة، بمن فيهم العمداء الحاليون بشرط أن لا يكون قد شغل الوظيفة عن طريق التعيين إلا لفترة واحدة فقط مرفقًا بها عدد من المستندات والبيانات المطلوبة.

مستندات الترشح على منصب العميد

وتضمنت المستندات المطلوبة لشغل منصب عميد الكلية ، تقديم، طلب ترشح موضحًا به البيانات الشخصية والوظيفة الحالية ووسائل التواصل، إلى جانب أصل بيان الحالة الوظيفية معتمدًا ومختومًا من الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس، موضحًا به الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات.

كما اشترطت جامعة الأزهر، تقديم شهادة قانونية معتمدة من الإدارة القانونية بالجامعة، توضح موقف المتقدم من الإحالة إلى مجالس التأديب أو توقيع جزاءات تأديبية أو الإحالة إلى التحقيق، فضلًا عن تقديم السيرة الذاتية باللغة العربية، متضمنة الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية والتعاون الخارجي والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي.

وشملت المستندات كذلك تقديم خطة عمل للمرشح تتضمن مقترحاته بشأن تنمية وتطوير الكلية، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي سارية بالملف الرئيسي فقط.

وأوضحت الجامعة أن الملفات المقدمة من المرشحين لا تسترد، مع ضرورة إرفاق 7 صور من أصل الملف، والالتزام بالترتيب المحدد للأوراق، مشيرة إلى أنه يجوز تقديم الطلب من المرشح شخصيًا أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي.

وحددت الجامعة الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر 2026 لتقديم طلبات الترشح، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا، مؤكدة أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة بعد الموعد المحدد.

ويأتي فتح باب الترشح لشغل منصب عمداء الكليات ضمن إجراءات جامعة الأزهر لاختيار القيادات الأكاديمية والإدارية القادرة على دعم مسيرة التطوير والارتقاء بمستوى الأداء داخل الكليات.