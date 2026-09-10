قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب عزوف الطلاب عن المدارس| رفعت فياض يكشف: «بعض الأسر تشجع أبناءها على الغياب»
دوري أبطال أوروبا | بايرن ميونيخ يضرب بودو جليمت بخماسية نظيفة
مزايا وعيوب iPhone Duo.. أول هاتف قابل للطي من آبل
سعر الدولار اليوم الجمعة بعد ارتفاعه في 10 بنوك
مجدي طلبة: عودة محمد عبد المنعم للأهلي أفضل من التعاقد مع حسام عبد المجيد
مجلس الأمن يقر مناقشة عقوبات إيران رغم اعتراض الصين وروسيا
«مازادونا».. من هو إبراهيم مازة الذي خطف أنظار الكرة الذهبية؟
جلست مع أصدقائي الأطباء.. دياب يكشف كواليس مهمة لإتقان دوره في «بنج كلي»
حسن خليل: السنة النبوية أرست للمرأة مكانتها وكامل حقوقها وصانت كرامتها
مصرع وإصابة عدة أشخاص في حادث بجبال الألب السويسرية
أسامة جلال يتعرض لكسر في الساق خلال تدريبات بيراميدز
مانشستر يونايتد يضرب صباح بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تفتح باب الترشح على منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين.. اعرف التفاصيل

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

أعلنت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، عن فتح باب الترشح على منصب العميد في عدد من الكليات التي مضى على عمدائها أكثر من ثلاث سنوات ومنها كلية العلوم الإسلامية للوافدين، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة باختيار القيادات.

وناشدت جامعة الأزهر، أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح للمنصب إلى التقدم بطلباتهم إلى لجنة القيادات العليا بمكتب رئيس الجامعة، بمن فيهم العمداء الحاليون بشرط أن لا يكون قد شغل الوظيفة عن طريق التعيين إلا لفترة واحدة فقط مرفقًا بها عدد من المستندات والبيانات المطلوبة.

مستندات الترشح على منصب العميد

وتضمنت المستندات المطلوبة لشغل منصب عميد الكلية ، تقديم، طلب ترشح موضحًا به البيانات الشخصية والوظيفة الحالية ووسائل التواصل، إلى جانب أصل بيان الحالة الوظيفية معتمدًا ومختومًا من الإدارة العامة لشئون أعضاء هيئة التدريس، موضحًا به الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات.

كما اشترطت جامعة الأزهر، تقديم شهادة قانونية معتمدة من الإدارة القانونية بالجامعة، توضح موقف المتقدم من الإحالة إلى مجالس التأديب أو توقيع جزاءات تأديبية أو الإحالة إلى التحقيق، فضلًا عن تقديم السيرة الذاتية باللغة العربية، متضمنة الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية والتعاون الخارجي والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي.

وشملت المستندات كذلك تقديم خطة عمل للمرشح تتضمن مقترحاته بشأن تنمية وتطوير الكلية، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي سارية بالملف الرئيسي فقط.

وأوضحت الجامعة أن الملفات المقدمة من المرشحين لا تسترد، مع ضرورة إرفاق 7 صور من أصل الملف، والالتزام بالترتيب المحدد للأوراق، مشيرة إلى أنه يجوز تقديم الطلب من المرشح شخصيًا أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي.

وحددت الجامعة الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر 2026 لتقديم طلبات الترشح، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا، مؤكدة أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة بعد الموعد المحدد.

ويأتي فتح باب الترشح لشغل منصب عمداء الكليات  ضمن إجراءات جامعة الأزهر لاختيار القيادات الأكاديمية والإدارية القادرة على دعم مسيرة التطوير والارتقاء بمستوى الأداء داخل الكليات.

الأزهر جامعة الأزهر كلية العلوم الإسلامية للوافدين وظائف الأزهر وظائف قيادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

اغلاق طريق

غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"

المتهمة

رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

برلمانية «مستقبل وطن» تلتقي مع محافظ الإسماعيلية لبحث مطالب المواطنين والاستعداد للعام الدراسي

الضحية

بعد شهر من حادث الإسماعيلية.. وفاة الضحية الـ20 من أبناء الشرقية متأثرًا بإصابته

المتوفي

بعد 6 أيام في العناية المركزة.. وفاة طالب أزهري متأثرا بـ إصابته بالمنوفية

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد