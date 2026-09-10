إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر.. الأحد

تعلن جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، في تمام الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأحد المقبل، نتيجة تنسيق القبول للالتحاق بكليات ومعاهد الجامعة.

ويُعد تنسيق القبول بجامعة الأزهر الشريف، محطة حاسمة لطلاب الثانوية الأزهرية بشعبتيها (العلمي والأدبي)، واستمرت فترة تسجيل الرغبات لعدة أيام.

تسجيل الرغبات بجامعة الأزهر

و​أعلنت جامعة الأزهر أن باب تسجيل رغبات القبول بكليات ومعاهد الجامعة للعام الدراسي الجديد قد بدأ يوم السبت 5 سبتمبر 2026، وتم تحديد خاتمة ونهاية فترة التنسيق وإغلاق باب تسجيل الرغبات رسمياً اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ونبهت جامعة الأزهر على جميع الطلاب والطالبات ​بضرورة التأكد من (طباعة إيصال التسجيل النهائي والرغبات) كدليل قاطع على إتمام العملية بنجاح.

كما أكدت على ضرورة ​متابعة الموقع الرسمي لجامعة الأزهر لمعرفة مواعيد إعلان النتيجة والتوجه لإنهاء إجراءات الكشف الطبي والتقديم الورقي في الكلية المرشحة.

وكذلك ​الالتزام بالمواعيد المحددة لمرحلة "تقليل الاغتراب" في حال رغبة الطالب في التحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة وفقاً للقواعد والنسب المقررة.