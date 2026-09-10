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سلم نفسه للقسم.. القبض على أب أنهى حياة طفلته بسلاح أبيض في دمياط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سلم نفسه للقسم.. القبض على أب أنهى حياة طفلته بسلاح أبيض في دمياط

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية في دمياط، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن اشتباه الأجهزة الأمنية في أحد الأشخاص لقيامه بقتل كريمته.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 8 سبتمبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة فارسكور بدمياط، من الأهالي، بقيام أحد الأشخاص بقتل كريمته داخل شقته السكنية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص؛ عُثر على جثمان طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وبها جرح طعني نافذ، فيما توجه مرتكب الواقعة، والدها «سائق»، إلى القسم من تلقاء نفسه.

وبمواجهته؛ أقر بأنه بتاريخ 8 سبتمبر الجاري توجه إلى منزل عائلة طليقته، الكائن بدائرة المركز، واصطحب كريمته لقضاء اليوم معها بالشقة محل سكنه، وحال وصولهما؛ تعدى عليها بسلاح أبيض، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات بينه وبين طليقته، ورفضها الرجوع إليه.

وبإرشاده؛ تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، واتُخذت الإجراءات القانونية.

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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