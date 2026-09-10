الطقس غدا الجمعة.. انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة في هذه المناطق

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة 11 سبتمبر 2026، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال الليل على أغلب الأنحاء.

وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بظهور عدد من الظواهر الجوية، في مقدمتها الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، إلى جانب نشاط الرياح وفرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.



حالة الطقس الجمعة 11 سبتمبر 2026

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، يسود خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة طقس معتدل إلى مائل للحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وخلال ساعات النهار، يكون الطقس حارًا ورطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تصل الأجواء إلى شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فتتحول الأجواء إلى معتدلة وتميل للحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب المناطق.

وتشير التوقعات إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة لا يعني انتهاء الأجواء الصيفية، إذ تظل الحرارة مرتفعة نسبيًا خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على عدد من المناطق، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

الوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

وتسجل القاهرة الكبرى غدًا درجة حرارة عظمى تبلغ 34 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة نتيجة تأثير ارتفاع نسب الرطوبة.

في المقابل، تظل المناطق الجنوبية الأعلى حرارة، إذ تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 42 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 43 درجة.

الشبورة المائية أبرز ظواهر الطقس غدا

من المتوقع تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي زيادة الحذر أثناء القيادة في الساعات المبكرة من صباح الجمعة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والمناطق التي تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية.



نشاط الرياح وتلطيف الأجواء مساء

تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح على فترات، تتراوح سرعتها بين 30 و34 كم/س.

وتعمل حركة الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء في بعض المناطق المكشوفة، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن نسبي في الإحساس بدرجات الحرارة بعد انقضاء ساعات الذروة.

وفي المقابل، قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين والوادي الجديد على فترات متقطعة.

ارتفاع الأمواج على بعض الشواطئ

تشهد بعض المناطق الساحلية نشاطًا للرياح، خاصة على شواطئ عدد من المدن المطلة على البحر المتوسط.

وتشمل المناطق المتأثرة:

مطروح.

العلمين.

الإسكندرية.

بلطيم.

جمصة.

دمياط.

بورسعيد.

ومن المتوقع أن يؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع أمواج البحر لتتراوح بين 1.5 و2 متر، لذلك يجب على المصطافين ورواد الشواطئ الانتباه إلى تعليمات السلامة والرايات المعلنة على الشواطئ.

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

وتوجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% تقريبًا، على بعض المناطق بصورة متقطعة.

وتشمل المناطق التي قد تتأثر بالأمطار:

السواحل الشمالية.

شمال الوجه البحري.

مناطق من حلايب وشلاتين جنوبًا.

وتكون فرص سقوط الأمطار ضعيفة وخفيفة، مع توقعات بأن تحدث على فترات متقطعة دون أن تكون ظاهرة عامة على مختلف المحافظات.



السحب المنخفضة والرذاذ الخفيف

كما تتوافر فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وقد يصاحب ظهور هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤدي ذلك إلى تغيرات كبيرة في حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم.

وتأتي هذه الظواهر الجوية بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية، رغم الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار.

الطقس غدا.. استمرار الأجواء الحارة رغم الانخفاض

وتشير توقعات الطقس غدا الجمعة إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون طفيفًا، بينما تظل الرطوبة عاملًا مؤثرًا في ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة، خاصة في القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

وتبقى المناطق الجنوبية الأكثر تعرضًا لارتفاع درجات الحرارة، مع وصول العظمى في جنوب الصعيد إلى 42 درجة والمحسوسة إلى 43 درجة.