قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخزونات تكفي لعدة أشهر.. هيئة الدواء: لا عجز في أدوية الأورام داخل مصر
وزير العمل: خطة للتوسع في "الربط الإلكتروني" مع الدول العربية للقضاء على السماسرة والعقود الوهمية
عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما الأسبوع المقبل
الطقس غدا الجمعة.. انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة في هذه المناطق
سلم نفسه للقسم.. القبض على أب أنهى حياة طفلته بسلاح أبيض في دمياط
إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر.. الأحد
بعد وضع صورة الشهيد محمد الدرة بمنهج البكالوريا المصرية.. جمال الدرة: حزني امتزج بالفخر
الأهلي يحدد 3 بدائل لتعويض عمرو الجزار.. عبد المجيد وعبد المنعم أبرز المرشحين
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استخدمنا 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق في جنوب لبنان
هل تأخير صلاة الفجر وعدم الانتظام في النوافل يؤثر على العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب
حقيقة إصابة أشرف داري في ودية أهلي بنغازي
مكتب نتنياهو: جيش الاحتلال يفجر الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الطقس غدا الجمعة.. انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة في هذه المناطق

الطقس غدا
الطقس غدا
عبد العزيز جمال

تشهد حالة الطقس غدًا الجمعة 11 سبتمبر 2026، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال الليل على أغلب الأنحاء.

وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بظهور عدد من الظواهر الجوية، في مقدمتها الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، إلى جانب نشاط الرياح وفرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس أول يوم العيد

حالة الطقس الجمعة 11 سبتمبر 2026

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، يسود خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة طقس معتدل إلى مائل للحرارة، مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وخلال ساعات النهار، يكون الطقس حارًا ورطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تصل الأجواء إلى شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فتتحول الأجواء إلى معتدلة وتميل للحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب المناطق.

وتشير التوقعات إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة لا يعني انتهاء الأجواء الصيفية، إذ تظل الحرارة مرتفعة نسبيًا خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على عدد من المناطق، وجاءت كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

وتسجل القاهرة الكبرى غدًا درجة حرارة عظمى تبلغ 34 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة نتيجة تأثير ارتفاع نسب الرطوبة.

في المقابل، تظل المناطق الجنوبية الأعلى حرارة، إذ تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 42 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 43 درجة.

الشبورة المائية أبرز ظواهر الطقس غدا

من المتوقع تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي زيادة الحذر أثناء القيادة في الساعات المبكرة من صباح الجمعة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والمناطق التي تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية.

حالة الطقس

نشاط الرياح وتلطيف الأجواء مساء

تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح على فترات، تتراوح سرعتها بين 30 و34 كم/س.

وتعمل حركة الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء في بعض المناطق المكشوفة، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن نسبي في الإحساس بدرجات الحرارة بعد انقضاء ساعات الذروة.

وفي المقابل، قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين والوادي الجديد على فترات متقطعة.

ارتفاع الأمواج على بعض الشواطئ

تشهد بعض المناطق الساحلية نشاطًا للرياح، خاصة على شواطئ عدد من المدن المطلة على البحر المتوسط.

وتشمل المناطق المتأثرة:

  • مطروح.
  • العلمين.
  • الإسكندرية.
  • بلطيم.
  • جمصة.
  • دمياط.
  • بورسعيد.

ومن المتوقع أن يؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع أمواج البحر لتتراوح بين 1.5 و2 متر، لذلك يجب على المصطافين ورواد الشواطئ الانتباه إلى تعليمات السلامة والرايات المعلنة على الشواطئ.

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

وتوجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% تقريبًا، على بعض المناطق بصورة متقطعة.

وتشمل المناطق التي قد تتأثر بالأمطار:

  • السواحل الشمالية.
  • شمال الوجه البحري.
  • مناطق من حلايب وشلاتين جنوبًا.

وتكون فرص سقوط الأمطار ضعيفة وخفيفة، مع توقعات بأن تحدث على فترات متقطعة دون أن تكون ظاهرة عامة على مختلف المحافظات.

حالة الطقس الآن.. استمرار الرمال المثارة وتدهور الرؤية والأرصاد تحذر

السحب المنخفضة والرذاذ الخفيف

كما تتوافر فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وقد يصاحب ظهور هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤدي ذلك إلى تغيرات كبيرة في حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم.

وتأتي هذه الظواهر الجوية بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية، رغم الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، مع توقعات باستمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار.

الطقس غدا.. استمرار الأجواء الحارة رغم الانخفاض

وتشير توقعات الطقس غدا الجمعة إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون طفيفًا، بينما تظل الرطوبة عاملًا مؤثرًا في ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة، خاصة في القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

وتبقى المناطق الجنوبية الأكثر تعرضًا لارتفاع درجات الحرارة، مع وصول العظمى في جنوب الصعيد إلى 42 درجة والمحسوسة إلى 43 درجة.

الطقس غدا الطقس غدا الجمعة الطقس غدا الجمعة 11 سبتمبر 2026 انخفاض الحرارة حالة الطقس حالة الطقس الجمعة 11 سبتمبر 2026 هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

حبس

سرقة وهتك عرض.. كواليس ضبط المتهم بطلب مبلغ مالي من سائق أتوبيس القليوبية

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

التضامن: استمرار تسليم الحقائب والمستلزمات المدرسية ضمن مبادرة «بكرة المدرسة.. الخير في مصر»

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد افتتاح معرض «المرأة في القاهرة»

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد افتتاح معرض «المرأة في القاهرة»

وزير الطيران

معرض العلمين 2026 .. مذكرة تفاهم بين شركة إيركايرو ومجموعة أبوظبي للطيران لتعزيز الشراكة ودعم خطط النمو

بالصور

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد