قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يلمح لعمليات هجومية خاطفة أمريكا الشمالية
أحمد العوضي لـ«صدى البلد»: «سلطان الديب» مختلف عن كل أعمالي.. والتصوير يبدأ أكتوبر (خاص )
قبل غلق الباب اليوم .. خطوات وضوابط وشروط تنسيق الأزهر
أسعار الدواجن اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026.. تراجع 5 جنيهات والفراخ البيضاء تبدأ من 66 جنيهًا
وزير التعليم يكشف بالأرقام تفاصيل جهود تطوير المناهج الدراسية
على مسافة 2000 ميل .. أوكرانيا تضرب القطب الشمالي الروسي في أعمق ضربة في الحرب
شوبير يوجّه رسالة نارية لـ عموتة: جماهير الأهلي مش مبسوطة ومش راضية
وزير التعليم: إلغاء الاحتفال بالمناسبات غير المتوافقة مع الثقافة المصرية بالمدارس الدولية
المسلماني: نحتفل بمرور 100 عام على تأسيس الإذاعة المصرية
باقي الأجرة أموال ممزقة.. القبض على سائق تعدّى على طالب بالضرب في الإسكندرية
حسين عيسى يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي تعزيز الاستثمارات في مصر
رئيس الوزراء يُتابع تنفيذ المشروعات والخطط بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: استمرار الحرارة والرطوبة خلال النهار.. وتحسن الطقس ليلا

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء جمال

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ بهيئة الأرصاد بمركز التوقعات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، موضحة أن البلاد تشهد أجواء حارة ورطبة على محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر على محافظات جنوب البلاد، لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، وأن حالة الطقس خلال ساعات الليل تختلف نسبيا عن الأجواء النهارية، حيث تميل الأجواء إلى الاعتدال في بعض المناطق، بينما تكون مائلة للحرارة في مناطق أخرى، وهو ما يمنح المواطنين تحسنا نسبيا مقارنة بفترات النهار.


حالة الطقس 

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على المصرية الأولى، إلى أن فترات الصباح الباكر قد تشهد ظهور بعض السحب المحدودة على عدد من المناطق، موضحة أن هذه السحب تأتي بالتزامن مع نشاط في حركة الرياح على أغلب محافظات الجمهورية، وهو ما يساهم في حدوث تغير نسبي في الإحساس بحالة الطقس على مدار اليوم، وأن سرعات الرياح تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة في معظم أنحاء الجمهورية.

وأكدت أن نشاط الرياح سيكون من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال اليوم، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ووجود نسب من الرطوبة في الأجواء.

نشاط الرياح

وبينت عضو الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يصبح أكثر وضوحا وإحساسا بعد فترة الظهيرة، ويستمر خلال المساء وساعات الليل، الأمر الذي يساعد على تلطيف الأجواء بصورة نسبية، كما يساهم في تقليل الإحساس بمستويات الرطوبة المرتفعة التي تزيد من الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، وأن تأثير الرياح يمثل عاملا مهما في تحسين الإحساس بالطقس، خاصة خلال الفترات التي ترتفع فيها درجات الحرارة والرطوبة معا، مشيرة إلى أن المواطنين قد يلاحظون تحسنا نسبيا في الأجواء مع تقدم ساعات اليوم ودخول فترات المساء والليل.


ولفتت عضو الأرصاد الجوية، إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد خلال ساعات النهار، في حين تكون الأجواء حارة ورطبة على المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى، مؤكدة أن الفوارق في طبيعة الطقس بين المناطق المختلفة ترتبط بتوزيع درجات الحرارة ونسب الرطوبة ونشاط الرياح، وأن المواطنين في مختلف المحافظات سيشعرون بتأثير ارتفاع درجات الحرارة بصورة أكبر خلال فترات النهار، بينما يساهم نشاط الرياح خلال الفترات المسائية والليلية في الحد من الإحساس بالرطوبة وتحسين الأجواء تدريجيا.

حركة الملاحة البحرية

وأكدت عضو الأرصاد الجوية، وجود اعتدال كبير في حركة الملاحة البحرية خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أن الظروف الجوية على البحر المتوسط تسمح باستقرار نسبي في حركة الملاحة، في ظل عدم وجود اضطرابات مؤثرة وفقا للتوقعات المشار إليها، وأن حالة الاستقرار البحري تمثل مؤشرا إيجابيا بالنسبة لحركة الأنشطة البحرية، مع استمرار متابعة تطورات الأحوال الجوية على مدار الفترة المقبلة، خاصة أن نشاط الرياح واختلاف سرعاتها يعدان من العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة الملاحة.

حالة الطقس مساء
واختتمت الدكتورة منار غانم، بالتأكيد على أن حالة الطقس اليوم تتسم باستمرار الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار، مع ارتفاع أكبر في درجات الحرارة على جنوب البلاد، بينما تشهد ساعات المساء والليل تحسنا نسبيا بفضل نشاط الرياح، مشيرًا إلى استمرار متابعة الظواهر الجوية المختلفة، خاصة نشاط الرياح والسحب وحالة البحار، مع التأكيد على أن الأجواء ستكون أكثر لطفا نسبيا خلال فترات الليل مقارنة بذروة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال ساعات النهار.

حالة الطقس الأرصاد الرياح حركة الملاحة البحرية حالة الطقس مساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

امير هشام و فتوح

بعد تهديده باللجوء للقضاء.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتوح

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

ترشيحاتنا

لانش بوكس

فاكرينها صحية|.. تحذير: أطعمة ممنوعة في اللانش بوكس تسبب أضرارا خطيرة

التدخين

التدخين والكحول.. أسباب غير متوقعة وراء إصابتك بنوع سرطان شهير

مخبوزات السمسم

للانش بوكس.. اكتشف طريقة عمل فطائر السمسم

بالصور

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد