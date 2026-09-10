الأرصاد: استمرار الحرارة والرطوبة خلال النهار.. وتحسن الطقس ليلا

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ بهيئة الأرصاد بمركز التوقعات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، موضحة أن البلاد تشهد أجواء حارة ورطبة على محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر على محافظات جنوب البلاد، لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، وأن حالة الطقس خلال ساعات الليل تختلف نسبيا عن الأجواء النهارية، حيث تميل الأجواء إلى الاعتدال في بعض المناطق، بينما تكون مائلة للحرارة في مناطق أخرى، وهو ما يمنح المواطنين تحسنا نسبيا مقارنة بفترات النهار.



حالة الطقس

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على المصرية الأولى، إلى أن فترات الصباح الباكر قد تشهد ظهور بعض السحب المحدودة على عدد من المناطق، موضحة أن هذه السحب تأتي بالتزامن مع نشاط في حركة الرياح على أغلب محافظات الجمهورية، وهو ما يساهم في حدوث تغير نسبي في الإحساس بحالة الطقس على مدار اليوم، وأن سرعات الرياح تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة في معظم أنحاء الجمهورية.

وأكدت أن نشاط الرياح سيكون من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال اليوم، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ووجود نسب من الرطوبة في الأجواء.

نشاط الرياح

وبينت عضو الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يصبح أكثر وضوحا وإحساسا بعد فترة الظهيرة، ويستمر خلال المساء وساعات الليل، الأمر الذي يساعد على تلطيف الأجواء بصورة نسبية، كما يساهم في تقليل الإحساس بمستويات الرطوبة المرتفعة التي تزيد من الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، وأن تأثير الرياح يمثل عاملا مهما في تحسين الإحساس بالطقس، خاصة خلال الفترات التي ترتفع فيها درجات الحرارة والرطوبة معا، مشيرة إلى أن المواطنين قد يلاحظون تحسنا نسبيا في الأجواء مع تقدم ساعات اليوم ودخول فترات المساء والليل.



ولفتت عضو الأرصاد الجوية، إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد خلال ساعات النهار، في حين تكون الأجواء حارة ورطبة على المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى، مؤكدة أن الفوارق في طبيعة الطقس بين المناطق المختلفة ترتبط بتوزيع درجات الحرارة ونسب الرطوبة ونشاط الرياح، وأن المواطنين في مختلف المحافظات سيشعرون بتأثير ارتفاع درجات الحرارة بصورة أكبر خلال فترات النهار، بينما يساهم نشاط الرياح خلال الفترات المسائية والليلية في الحد من الإحساس بالرطوبة وتحسين الأجواء تدريجيا.

حركة الملاحة البحرية

وأكدت عضو الأرصاد الجوية، وجود اعتدال كبير في حركة الملاحة البحرية خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أن الظروف الجوية على البحر المتوسط تسمح باستقرار نسبي في حركة الملاحة، في ظل عدم وجود اضطرابات مؤثرة وفقا للتوقعات المشار إليها، وأن حالة الاستقرار البحري تمثل مؤشرا إيجابيا بالنسبة لحركة الأنشطة البحرية، مع استمرار متابعة تطورات الأحوال الجوية على مدار الفترة المقبلة، خاصة أن نشاط الرياح واختلاف سرعاتها يعدان من العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة الملاحة.

حالة الطقس مساء

واختتمت الدكتورة منار غانم، بالتأكيد على أن حالة الطقس اليوم تتسم باستمرار الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار، مع ارتفاع أكبر في درجات الحرارة على جنوب البلاد، بينما تشهد ساعات المساء والليل تحسنا نسبيا بفضل نشاط الرياح، مشيرًا إلى استمرار متابعة الظواهر الجوية المختلفة، خاصة نشاط الرياح والسحب وحالة البحار، مع التأكيد على أن الأجواء ستكون أكثر لطفا نسبيا خلال فترات الليل مقارنة بذروة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال ساعات النهار.