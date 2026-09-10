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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يضع روشتة لنجاح مبادرة خفض الأسعار: رقابة وجودة واستمرار

سلع
سلع
فريدة محمد

أشاد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بمبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض أسعار السلع ، التي بدأت اليوم الخميس، مؤكدًا أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لتوسيع إتاحة السلع الأساسية أمام المواطنين بأسعار مخفضة، ودعم جهود الدولة لتحقيق مزيد من الاستقرار والانضباط في الأسواق، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن يشعر المواطن بانعكاس هذه الإجراءات على الأسعار بصورة فعلية ومباشرة.

وأكد توفيق أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بإعلان أسعار مخفضة، وإنما بمدى وصول هذه الأسعار إلى المواطنين على أرض الواقع، مطالبًا بتكثيف المتابعة والرقابة على المنافذ المشاركة، والتأكد من توافر الكميات بصورة مستمرة، ومنع أي ممارسات قد تحول دون استفادة المواطنين من التخفيضات المعلنة، خاصة مع استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر بما يشمل شهر رمضان.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية أن تحافظ السلع المطروحة ضمن المبادرة على مستوى جودة لا يقل عن المنتجات المتاحة في الأسواق الحرة، موضحًا أن السعر المخفض يجب أن يقترن بجودة حقيقية، حتى تستطيع هذه المنتجات المنافسة وجذب المواطنين، وتقديم خدمة جيدة تحقق الهدف الأساسي من المبادرة، وهو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية بصورة ملموسة.

وشدد النائب حازم توفيق على ضرورة وجود تقييم مستمر لنتائج المبادرة، ورصد حركة السحب ومعدلات الطلب، والتوسع في المنافذ التي تثبت قدرتها على توفير السلع للمواطنين، مؤكدًا أن استمرار الإتاحة والجودة والرقابة هو الضمان الحقيقي لتحويل المبادرة من مجرد خفض معلن للأسعار إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، بما يعزز الثقة في جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض أسعار السلع المواطنين الأسواق الرقابة

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