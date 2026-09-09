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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين تطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة.. تعرف على القائمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الصحفي صلاح عامر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لطرح 12 صنفًا من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، بدءًا من الخميس، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية وزيادة المعروض بالأسواق.

وأوضح صلاح عامر أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل طرح السلع من خلال منافذ وزارة التموين، وعلى رأسها المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، مع خطة للتوسع تدريجيًا في عدد السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة.

أسعار السلع المخفضة

وأشار إلى أن قائمة السلع تتضمن السكر المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، وزجاجة زيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.

كما تشمل القائمة الأرز المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، والصلصة 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

وتضم السلع المطروحة أيضًا عبوة وزن 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة وزن 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، بالإضافة إلى الحلاوة الطحينية «بار سادة» وزن 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ وزن كيلو بسعر 20 جنيهًا، والمربى بأنواعها وزن 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

خطة للتوسع في المنافذ

ولفت صلاح عامر إلى أن وزارة التموين تستهدف توفير منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، بما يساهم في وصول السلع المخفضة إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

كما تتضمن خطة الوزارة التوسع في إنشاء المنافذ والأسواق الدائمة، وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون»، مع توفير السلع الحرة بها.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة المعروض من السلع، وتقليل الحلقات الوسيطة، وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات. 

التموين ١٢ سلعة مخفضة انخفاض اسعار السلع

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