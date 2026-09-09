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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسمة محجوب تطرح أغنية «رايحاله» وتشجع الفتيات على المبادرة بالتعبير عن الحب

نسمة محجوب
نسمة محجوب
أحمد إبراهيم

طرحت المطربة نسمة محجوب مساء اليوم أغنيتها الجديدة «رايحاله» عبر جميع المنصات، كما أطلقت الفيديو كليب الخاص بها، من إخراج مروان إمام.
 

تقدم نسمة من خلال الأغنية رؤية عصرية للعلاقات العاطفية، حيث تدور كلماتها حول فتاة قررت أن تبوح بمشاعرها لرجل تحبه.
 

وتعليقًا على رسالة الأغنية، قالت نسمة: «لو عندك إحساس قوي ناحية واحد، وفري على نفسك الوقت وتعب المشاعر، واقطعي الشك باليقين وقوليله».


أغنية «رايحاله» من ألحان نسمة محجوب، والكلمات لفيكتور مقطش بالاشتراك مع نسمة محجوب.
 

وتأتي الأغنية بعد طرح نسمة  أغنيتها «مختلفة»، التي قدمت من خلالها لونًا غنائيًا جديدًا عليها، وهي من ألحانها وكلمات أحمد حسن راؤول.

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