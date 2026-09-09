تامر أمين: الفلاح هو الأصل في منظومة الإنتاج

قال الإعلامي تامر أمين، خلال برنامج «آخر النهار»، إن يوم 9 سبتمبر يمثل عيد الفلاح في مصر، مشيرًا إلى أن الفلاح هو الأصل في منظومة الإنتاج، وأن الزراعة كانت أساسًا في قيام الحضارة المصرية.

وأكد تامر أمين أن الفلاح يحتاج إلى أن يكون مرتاحًا واقتصادياته مستقرة، وأن تكون الدولة واقفة إلى جانبه وتدعمه، موضحًا أن الأهم أن تكون زراعته مربحة ولا تنتهي به إلى الخسارة.

وأشار إلى أن حال الفلاح اليوم لا يرضيه، قائلًا إن ملف الزراعة ما زال يحتاج إلى العمل عليه بشكل جاد، مطالبًا بالاستماع إلى الفلاح لمعرفة مشكلاته وما يساعده على استعادة قوته.

وقال: «اسمعوا من الفلاح، ما تسمعوش عن الفلاح.. هو الأصل».

رسالة بعد تكريم مديري المدارس

وانتقل تامر أمين للحديث عن تكريم مديري مدرستي القليوبية، مشيرًا إلى أنهما كانا قبل 48 ساعة أبطالًا لمشهد سلبي بعد تعرضهما للإحباط وكسر الخاطر، ثم فوجئا بعد 48 ساعة بتكريمهما في مكتب وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وأوضح أن تكريم الوزير لهما وتوجيه الشكر إليهما ورد اعتبارهُما يمثل درسًا في عدم الاستسلام للحزن أو الإحباط، مؤكدًا أن الإنسان لا يجب أن يعتبر أي موقف نهاية الدنيا.

وأضاف: «أوعى تحزن، أوعى موقف يكسرك، أوعى تتكسر وأوعى تحبط»، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الصلة بالله والثقة واليقين فيه.

وأكد أن ما حدث يمثل درسًا في أن الابتلاء قد يتحول إلى أمر نافع للإنسان، وأن الإنسان لا يجب أن يرى الدنيا مسدودة أمامه مهما كانت الأزمة التي يمر بها.