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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صعّد لهجته تجاه إيران.. ترامب: لا اتفاق مرتقب.. والمفاوضات قد تعود

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تتطلع في الوقت الحالي إلى إبرام اتفاق مع إيران، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، في تصريحات تعكس استمرار الضغوط الأمريكية على الجانب الإيراني مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي.

وأوضح ترمب، وفق ما نقلته «العربية عاجل»، أن الإدارة الأمريكية لا تسعى حاليًا إلى اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أنه يقوم بما هو «أكبر من الاتفاق النووي» مع طهران. 

وأضاف أن المفاوضات قد تستأنف، في إشارة إلى أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا رغم التصعيد العسكري والسياسي المتواصل بين البلدين.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تشهد فيه المواجهة بين واشنطن وطهران تصعيدًا حادًا، مع استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية الأمريكية على إيران، وتصاعد التوتر حول الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترمب، في تصريحات نقلتها رويترز، إن التفاوض مع إيران ممكن، لكنه ليس خيارًا تبحثه الإدارة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الحرب قد تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وتشير هذه التصريحات إلى أن الإدارة الأمريكية تركز حاليًا على تحقيق أهداف تتجاوز التفاهمات النووية السابقة، في ظل استمرار الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية لطهران.

وفي سياق متصل، قال ترمب إنه سيتحدث مع إسرائيل بشأن العقوبات المفروضة على مستوطنات الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع تحركات غربية متزايدة ضد التوسع الاستيطاني. 

وكانت بريطانيا قد أعلنت فرض قيود على واردات منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على جهات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني، بدعم من دول غربية أخرى.

ويأتي الموقف الأمريكي في ظل تطورات متسارعة بالمنطقة، ما يجعل احتمالات العودة إلى المفاوضات مع إيران مرتبطة بتطورات الملف النووي ومسار المواجهة العسكرية والضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الولايات المتحدة إيران واشنطن طهران

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