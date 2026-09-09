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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«عموتة»: النتيجة مسئولية الجميع.. وإمام عاشور يحتاج للتدّرج لاستعادة لياقته

عموتة
عموتة
محمد بدران

أكد حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نتيجة التعادل أمام المقاولون العرب يتحملها جميع أفراد الفريق، مشددًا على أن التشكيل الذي بدأ المباراة كان قادرًا على الدفاع والهجوم وصناعة الفرص.

وقال «عموتة» خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «التشكيل اللي بدأ النهاردة كان قادر يدافع ويهاجم بشكل جيد ويصنع فرص، الكل ارتكب أخطاء والكل لازم يتحمل المسئولية وأنا منهم، النتيجة يتحملها الجميع وليس فلان وفلان وفلان».

وتطرّق المدير الفني للأهلي إلى موقف إمام عاشور، موضحًا أن اللاعب يحتاج إلى المشاركة بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة لياقته البدنية والوصول إلى المستوى الذي يساعده على تقديم الإضافة الفنية للفريق.

وأضاف: «إمام عاشور يحتاج بالتدريج الحصول على الوقت الكافي من الدقائق لاسترجاع اللياقة البدنية اللي تساعده يكون مؤثر فنيًا.. كنت أخشى إصابته خلال الفترة الماضية».

وعن عدم مشاركة حسين الشحات، أوضح عموتة أن اختياراته تعتمد بشكل أساسي على الحالة البدنية للاعبين، قائلًا: «اللاعبين الجاهزين من الناحية البدنية يشاركوا».

وكان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

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