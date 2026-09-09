مديرة مدرسة القليوبية: وزير التعليم قالي إنه مصدق كلامي.. ومزعلتش من كلام المحافظ

كشفت صالحة أبو الفضل مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير في محافظة القليوبية، تفاصيل تكريمها من وزير التربية والتعليم بعد جولة محافظ القليوبية بالمدرسة.

وقالت صالحة أبو الفضل في حوارها في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" وزير التعليم قال إنه مصدقني في كل كلمة قلتها لمحافظ القليوبية خلال الزيارة للمدرسة وسألني إنتي زعلانة قلتله لأ".



وتابعت صالحة أبو الفضل:" مكناش متوقعين إن حد هيجي يزور المدرسة لأن وضع المدرسة لسه مش جاهز بعد هدم المبنى الرئيسي للمدرسة ".



واكملت صالحة أبو الفضل :" لما المحافظ قالي إني بصرف على الدولة متضايقتش وأنا مصرفتش الفلوس دي عشان حد جاي المدرسة دي المكان بتاعنا ".



وتابعت صالحة أبو الفضل :" عدد من المدرسين شاركوا في الصرف على ترميم خط الصرف الصحي والمياه والكهرباء ".