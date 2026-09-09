بعد تكريمها .. عمرو أديب يُوجّه رسالة بشأن مديرة مدرسة القليوبية: «عايزين مدارس آدمية»

علّق الإعلامي عمرو أديب على قرار نقابة المهن التعليمية تكريم صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بقرية كفر الجزار بمحافظة القليوبية، بعد موقفها خلال جولة تفقدية لمحافظ القليوبية، وتحملها نفقات إصلاح وتجهيز بعض مرافق المدرسة من مالها الخاص.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «شيء محترم وموقف جيد ولكن يبقى الموضوع الرئيسي: عايزين ديسكات، عايزين مدارس آدمية، عايزين جرد كامل للأماكن المحتاجة، ونتحرك بكل قوة لكي ننجدها في بداية العام الدراسي الجديد».

وأضاف: «الرد بأن كله جاهز وتمام لن يصلح أي شيء. لا يجب أن ننتظر المديرة التي تصلح المجاري من أموالها، ولا المدير المحتاج للمُدد من المحافظة والوزارة».

وتابع عمرو أديب: «نحتاج إلى تحرك جاد واضح من الإدارة الموقرة، ونعمل جميعًا على حملة قومية كبيرة لإصلاح المباني التي تصنع مستقبل مصر».

واختتم حديثه قائلًا: «الأموال موجودة، هكذا فهمونا، والمصريين على استعداد لعمل أي شيء من أجل أهم مبنى في البلد: المدرسة».

وكان قد كرّم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية بكفر شكر بمحافظة القليوبية، وصالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير، تقديرًا لما قدماه من جهود متميزة وعطاء صادق في أداء رسالتهما التربوية، وما جسداه من نموذج مشرف للانتماء وتحمل المسؤولية.

وفي رسالة واضحة، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة، من خلال هذا التكريم، لا تحتفي اليوم باثنين من القامات المتميزة بين مديري مدارس مصر فحسب، وإنما تكرّم قيمة أصيلة تتمثل في حب الوطن والانتماء إليه، وترجمة هذا الحب إلى عمل وعطاء وتحمل للمسؤولية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لنموذج مشرف من العطاء والانتماء وتحمل المسؤولية، وتجسيدًا لما يقدمه مديرو ومعلمو مدارس مصر من جهود مخلصة في سبيل خدمة أبنائنا الطلاب وبناء مستقبل الوطن.

وأضاف الوزير أن كل مصري، كبيرًا كان أو صغيرًا، لديه معلّم أو معلّمة كان له أثر في مرحلة من مراحل حياته؛ معلّم أو معلّمة زرع فيه قناعة، أو فتح أمامه طريقًا، أو منحه أملًا، مؤكدًا أن رسالة المعلم لا تقتصر على تقديم المعرفة، وإنما تمتد إلى بناء شخصية الطالب وغرس القيم والمبادئ وتعزيز الانتماء للوطن.

وأشار الوزير إلى أن ما قدمه المديران يؤكد من جديد أن معلمي ومعلمات، ومديري ومديرات مدارس مصر، قادرون على تقديم نماذج مشرفة في الانتماء وتحمل المسؤولية، وأن المدرسة المصرية تزخر بالكفاءات والنماذج المخلصة التي تؤدي رسالتها بإيمان حقيقي بأهمية دورها في بناء الإنسان.

وتابع الوزير مشددًا على أن "معلمي ومديري مدارس مصر خط أحمر"، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتوانى عن ترسيخ قيمة احترام المعلم وتقدير دوره والحفاظ على كرامته، مشددًا على أن احترام المعلم هو احترام للتعليم، واحترام للإنسان، واحترام لمستقبل مصر.

ووجه الوزير، خالص التحية والتقدير لـ نادر علي وصالحة أبو الفضل، مؤكدًا أن ما قدماه لا يمثل مدرستيهما فقط، وإنما يمثل آلاف المعلمين ومديري المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية، الذين يعملون كل يوم بإخلاص من أجل أبنائنا الطلاب، ويقدمون نماذج حقيقية في العطاء والمسؤولية والانتماء للوطن.

وفي هذا الإطار، شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن جميع العاملين بالمنظومة التعليمية يبذلون جهودًا غير مسبوقة، ويؤدون دورًا محوريًا في تربية وتعليم النشء وبناء الإنسان، مؤكدًا تقدير الحكومة لما يقدمونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل.

ووجّه الوزير خالص الشكر والتقدير لهما وإلى جميع المعلمين والإداريين والعاملين بالمدارس، لما يبذلونه من جهود متواصلة واستعدادات جادة لانطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية.