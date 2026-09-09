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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

القولون العصبي.. أعراضه و4 خطوات تمكن من علاجه

أعراض القولون العصبي
أعراض القولون العصبي
رنا عصمت

يعاني الكثير من مشاكل بالقولون العصبي ولا يدركون ما اسباب إصابتهم بهذا المرض الخطير الذي يؤثر على حياتهم ولا يجعلهم قادرين بالقيام باي مهام خلال اليوم .

يعاني الكثير من أزمة القولون العصبي الذي تزداد ألامه مع التوتر والضيق وتناول أطعمة تسبب تهييج المعدة والقولون، حيث يعتمد علاج القولون العصبي بشكل أساسي على نظام غذائي صحي وتجنب بعض الأطعمة التي تسبب لك تهيجاً بالقولون.

 وفي السطور التالية نستعرض لكم أعراض القولون العصبي وطريقة تشخيصه وطرق علاجه.

أعراض القولون العصبي

-آلام مزمنة في البطن.
-إسهال مزمن.
-إمساك مزمن.
-إسهال وإمساك بالتناوب.
-زيادة الغازات.
-الانتفاخ في البطن.

هناك ٤ خطوات تمكن من علاجه والتخفيف من اعراضه المؤلمة وهم :

 

الابتعاد عن بعض الأطعمة :
فمن الضروري تجنب الأطعمة التي تسبب تهيج القولون، وتناول وجبات صغيرة بشكل منتظم، وشرب الكثير من الماء، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.


الحصول على بعض الأدوية :
تناول الأدوية للتخفيف من الأعراض، مثل المضادات الحيوية للتحكم في الإسهال أو الملينات لمساعدة في تسهيل حركة الأمعاء .

العلاج النفسي : 
فمن اسباب الإصابة بالقولون العصبي التوتر والقلق لذلك يساعد العلاج النفسي في التخلص من هذه المشكلة .

الاسترخاء والتأمل :
فقد أثبتت العديد من الدراسات ان ممارسة اليوجا يساهم في علاج القولون العصبي


 


 

أعراض القولون العصبي القولون العصبي أعراض القولون العصبي و طرق علاجه

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القولون العصبي.. أعراضه و4 خطوات تمكن من علاجه

أعراض القولون العصبي
أعراض القولون العصبي
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