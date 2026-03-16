قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعلى للإعلام: منع ظهور المذيعة فرح علي شهرا وتغريم قناة الزمالك 100 ألف جنيه
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية لتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان
منع ظهور مذيعة الزمالك لمدة شهر وتغريم القناة مبلغ 100 ألف جنيه
رسالة الرئيس السيسي للعالم.. يجب وقف التصعيد وحقن الدماء وإنهاء الصراعات
العربية النقل دخلت في الاثنين الملاكي .. إصابات خطيرة بحادث مروع بالدائري
إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام .. وموعد عودة العمل
مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالمنوفية | وشهود عيان: ملحقناهوش
رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة سلام للعالم
رسميا.. محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين بحصوله على 10505 أصوات
بجائزة مليون جنيه.. الرئيس السيسي يكرم القارئ عمر علي لفوزه بالمركز الأول في دولة التلاوة
استجاب لطلبه.. لقطة إنسانية من الرئيس السيسي تجاه حافظ للقرآن في احتفالية ليلة القدر
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمنطقة قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

4 أطعمة تخفف أعراض متلازمة القولون العصبي

ولاء خنيزي

متلازمة القولون العصبي من الحالات الهضمية الشائعة التي تؤثر على الأمعاء الغليظة، وتظهر أعراضها عادةً على شكل انتفاخات، وتقلصات بالبطن، وغازات، إلى جانب نوبات من الإسهال أو الإمساك. ورغم أن السبب الدقيق للمتلازمة غير واضح تمامًا، فإن عوامل مثل التوتر النفسي، وزيادة حساسية الأمعاء، وبعض الأطعمة قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض، بحسب ما نشر موقع "NDTV".

ويؤكد خبراء التغذية أن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في التخفيف من هذه الأعراض، فاختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعد على تهدئة الأمعاء، وتقليل الالتهابات، ودعم البكتيريا النافعة، وتحسين حركة الأمعاء. فبالإضافة إلى تجنب الأطعمة المهيجة، هناك أطعمة يمكن أن تُسهم في تنظيم الهضم وتهدئة التقلصات.

أبرز الأطعمة المفيدة للقولون العصبي

فاكهة الكيوي
تعتبر الكيوي من الفواكه الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتليين البراز. وتشير الدراسات إلى أن تناول ثمرة أو ثمرتين يوميًا قد يخفف من تقلصات البطن ويحسن انتظام عملية الهضم.

زيت النعناع
يُعرف زيت النعناع بخصائصه المضادة للتشنجات، إذ يساعد على إرخاء عضلات الأمعاء، مما يقلل من آلام البطن والانتفاخ. ويمكن استخدامه كمكمل غذائي طبيعي لدعم صحة الجهاز الهضمي.

الشوفان
الشوفان من الأطعمة سهلة الهضم والغنية بالألياف القابلة للذوبان، ما يجعله خيارًا مناسبًا للمصابين بالقولون العصبي. وإدخاله بانتظام في النظام الغذائي قد يساهم في تخفيف الأعراض وتحسين حركة الأمعاء.

الموز الأخضر
يحتوي الموز غير الناضج على النشا المقاوم، وهو غذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء. هذا الدعم للبكتيريا الصحية يعزز وظيفة الجهاز الهضمي ويساعد في الحفاظ على صحة بطانة الأمعاء.

وينصح الخبراء بإضافة الألياف تدريجيًا إلى النظام الغذائي، إذ تختلف قدرة تحملها من شخص لآخر، كما يشددون على أن تعزيز صحة الأمعاء لا يقتصر على تجنب بعض الأطعمة، بل يشمل أيضًا إدخال الأطعمة الداعمة للجهاز الهضمي بالكميات المناسبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

عيسي سي

الإدارة نايمة في العسل.. ناقد رياضي يهاجم حكم مباراة الترجي والأهلي

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| هل يجوز التحدث مع الله بالعامية؟.. الإفتاء تجيب.. زكاة الفطر.. هل يجب إخراجها عن الجنين فى بطن أمه؟.. كيف نفوز بليلة القدر؟.. اتبع هذه الخطوات لـ تغتنمها

حادث وفاة الفتاة الضحية

كانت راجعة من الكلية.. القصة الكاملة لمصرع طالبة الهندسة خلال عبور مزلقان الدلجمون

غلاف الكتاب

بين ظلال المآذن وناطحات السحاب.. الحكاية التي لم تُروَ بعد

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد