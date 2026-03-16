1721 فرصة عمل في 8 محافظات.. تعرف على وظائف وزارة العمل الجديدة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

أعلنت وزارة العمل المصرية عن توفير 1721 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع 33 شركة من القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة التشغيل وفتح مجالات عمل جديدة أمام الشباب في مختلف المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف متاح طوال شهر مارس 2026، مشيرة إلى أن الفرص المطروحة تتوزع على ثماني محافظات وتشمل تخصصات ومجالات مهنية متعددة.

دعم فرص التشغيل للشباب

وقال حسن رداد وزير العمل، إن طرح هذه الفرص يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير وظائف لائقة للشباب وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، مع إتاحة فرص مناسبة لذوي الهمم، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة تسهم في دفع عجلة التنمية.

تخصصات متعددة ورواتب وفق المقابلة

وأكدت الوزارة أن نشرة التوظيف الجديدة تضم فرص عمل في عدد كبير من التخصصات، حيث يتم تحديد الرواتب وفق طبيعة كل وظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

كما تشمل الوظائف عددًا من المزايا للعاملين، من بينها:

  • الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
  • توفير التأمين الصحي
  • بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العاملين

وتتضمن قائمة التخصصات المطلوبة مجالات مختلفة، أبرزها:

  • التسويق والموارد البشرية
  • الهندسة (الاتصالات والكهرباء)
  • الميكانيكا والتحكم الكهربائي
  • الصيانة الفنية
  • المحاسبة والإدارة المالية
  • الإشراف الفني والموقعي
  • الإنتاج والجودة
  • المبيعات والمشتريات
  • الأمن والمخازن
  • القيادة برخص مختلفة
  • العمل في قطاع الفنادق والمطاعم

كما خصصت النشرة عددًا من الوظائف لذوي الهمم في إطار توجه الدولة لتعزيز الدمج المجتمعي وتمكينهم اقتصاديًا.

توزيع الفرص على المحافظات

وأشارت الوزارة إلى أن فرص العمل الجديدة موزعة على ثماني محافظات، وهي:

  • القاهرة
  • الإسكندرية
  • الجيزة
  • السويس
  • الإسماعيلية
  • دمياط
  • الشرقية
  • البحر الأحمر

ويأتي هذا التوزيع ضمن خطة الوزارة لتحقيق التوازن الجغرافي في إتاحة فرص العمل أمام الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

متابعة للتأكد من جدية الوظائف

وفي السياق ذاته، وجه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للشركات المعلنة عن الوظائف، للتأكد من جدية الفرص المطروحة والتزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

كما شدد على أهمية ضمان المصداقية في إعلان الوظائف ومتابعة إجراءات التعيين حتى استلام العامل لمهام عمله رسميًا، حفاظًا على حقوق المتقدمين.

طرق التقديم

وأوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف يتم من خلال عدة طرق، منها:

  • التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر
  • التقديم عبر مديريات العمل بالمحافظات
  • التواصل المباشر مع الشركات المعلنة في النشرة
  • الدخول إلى الموقع الرسمي لـ وزارة العمل المصرية

وأكدت الوزارة أن نشرة التوظيف تصدر أسبوعيًا عبر الإدارة العامة للتشغيل، برئاسة هبة أحمد، وذلك بالتعاون مع مديريات العمل والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات.

