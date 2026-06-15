الخرباوي: جماعة الإخوان تستهدف إنهاك الدولة المصرية وتعمل على تصدير الأزمات

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر وعضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان تسعى إلى إنهاك الدولة المصرية من خلال تصدير الأزمات وإثارة التحديات، مشيرًا إلى أن هدفها الأساسي يتمثل في هدم مؤسسات الدولة وإضعافها.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن الجماعة تعمل باستمرار على إعادة تنظيم صفوفها وبناء هياكلها من جديد، بهدف خلق أزمات وإثارة حالة من الاضطراب داخل المجتمع، وفقًا لرؤيته.

وتابع أن الجماعة لا تمثل الإسلام، مؤكدا أن الأفكار التي تروج لها تتعارض مع القيم الحقيقية للدين، وأنها تستند إلى توجهات وأفكار وصفها بالمتطرفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الفكر المتشدد، مؤكدًا ضرورة دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرارها في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن أو إثارة الفوضى.