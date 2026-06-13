ثروت الخرباوي: 30 يونيو أنقذت مصر من أخونة الدولة وما زلنا نواجه المخططات

قال ثروت الخرباوي الخبير في شئون الحركات الإسلامية إن العامل الأساسي وراء نجاح ثورة 30 يونيو كان حب المصريين لوطنهم ووحدتهم في مواجهة التحديات، مضيفًا: "كنا جميعًا يدًا واحدة وما زلنا ، والعلم المصري كان وسيظل رمزًا لوحدة الشعب".

وأشار الخرباوي خلال برنامج الحياة اليوم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع، انحاز لإرادة الشعب المصري، ما ساهم في حماية الدولة والحفاظ على استقرارها.

الجماعة كانت تستهدف أخونة مؤسسات الدولة

وأوضح الخرباوي أن الأزمة لم تكن مع شخص بعينه، وإنما مع مشروع كانت تتبناه جماعة الإخوان للسيطرة على مؤسسات الدولة وإعادة تشكيل المجتمع وفق رؤيتها.

وأضاف أن الجماعة سعت إلى أخونة الدولة عبر تغييرات واسعة داخل مؤسسات الدولة، من بينها القضاء والثقافة والإعلام، إلا أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تصدت لهذه المحاولات.

ضرورة تذكير الأجيال الجديدة بما حدث

وشدد الخرباوي على أهمية استحضار أحداث تلك المرحلة أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصرها بشكل كامل، مؤكدًا أن معرفة تفاصيل تلك الفترة تمثل ضرورة لفهم حجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية.

وقال إن استعادة هذه الأحداث لا تهدف إلى إثارة الماضي، وإنما لاستخلاص الدروس والعبر والحفاظ على الوعي الوطني.

التحذير من استمرار محاولات التشويه

وأكد الكاتب والمفكر السياسي أن التحديات لم تنتهِ بالكامل، موضحًا أن هناك محاولات مستمرة لتشويه صورة الدولة المصرية أو التقليل من حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والوعي المجتمعي يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة أي محاولات تستهدف استقرار الدولة.

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