غدًا .. جهاز مستقبل مصر للتنمية ينظم "مهرجان التسوق الأول" بمحافظة الأقصر

ينظم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فعاليات "مهرجان التسوق الأول" بنطاق محافظة الأقصر، ويمتد على مدار أربعة أيام في الفترة من 30 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين بمختلف المراكز.

ويهدف المهرجان إلى توفير تشكيلة واسعة من كافة السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية بجودة عالية وأسعار عادلة تتناسب مع احتياجات الأسرة المصرية، وذلك تحت شعار "أعلى جودة بأفضل سعر"، حيث تتوافر المنتجات بنسب تخفيضات ملحوظة تصل إلى 25% مقارنة بأسعارها في الأسواق الخارجية.

ولا يقتصر المهرجان على إتاحة السلع بأسعار مخفضة فقط، بل يشهد أيضاً تنظيم عروض تفاعلية مميزة لإدخال البهجة على المترددين، تتضمن سحوبات على جوائز قيمة وقسائم شراء فورية تبدأ للمشترين بقيمة 500 جنيه فما فوق، مع إمكانية توصيل الجوائز للفائزين في أماكنهم.

وتتوزع خدمات العرض عبر جميع فروع "سوبر توفير" بمحافظة الأقصر، والتي تشمل منفذ المحطة بجوار مزلقان القراريش، ومنفذ شارع التليفزيون بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون، ومنفذ الموقف بجوار موقف أرمنت، ومنفذ الكرنك بجوار المركز الحضري للمرأة، ومنفذ القرنة بجوار مستشفى القرنة، ومنفذ العديسات بجوار مستشفى الأطفال، ومنفذ إسنا بجوار مبنى مجلس المدينة، ومنفذ طيبة بالمسطح الأخضر، ومنفذ أرمنت بجوار مبنى مجلس المدينة، ومنفذ النجع الطويل بجوار الشهر العقاري، بالإضافة إلى منفذ المنشأة بشارع المنشأة العماري.

ومن جانبه وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أشكال الدعم وتذليل العقبات لضمان انتظام العمل بالمعارض، وبما يضمن وصول الدعم والمميزات المقدمة لمستحقيها في كافة أرجاء المحافظة.