محافظ الأقصر يستقبل السفير الياباني لبحث تعزيز التعاون الثنائي

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، السيد إيواي فوميو سفير اليابان بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون الثنائي وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعبر السفير الياباني بالقاهرة عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر، مشيداً بما تشهده المحافظة من أعمال تطوير وتنمية، إلى جانب مكانتها الأثرية الفريدة التي تجعلها مقصداً سياحيا مفضلاً لدى الشعب الياباني، ومعربا عن فخره بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليابان.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بالسفير الياباني والوفد المرافق له على أرض الأقصر، مشيداً بعمق العلاقات المتميزة والصداقة التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر واليابان ، مؤكداً أن التعاون المصري الياباني يشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعي السياحة والآثار، مؤكدا أن الأقصر تفتح أبوابها دائماً لاستقبال السائحين اليابانيين، وتحرص على توفير كل سبل الراحة والأمان لضمان تجربة سياحية فريدة وثقافية متميزة لهم على أرض عاصمة الحضارة العالمية.

كما ثمن محافظ الأقصر الشراكة المتميزة والوثيقة مع الجانب الياباني في دعم وتطوير العديد من المشروعات التنموية والثقافية بمصر، وفي مقدمتها الصرح الحضاري المتمثل في المتحف المصري الكبير، ومشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما أثنى على التعاون البناء في محافظة الأقصر المتمثل في تعليم الأطفال تحت سن 16 عامًا بمكتبة مصر العامة أساسيات البرمجة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، وافتتاح فصل لتعليم اللغة اليابانية بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر، إلى جانب إنشاء 3 مدارس يابانية على أرض المحافظة، وإقامة اليوم الثقافي الياباني للعام الثاني على التوالي بمكتبة مصر العامة بالأقصر في 17 سبتمبر القادم.