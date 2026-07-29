مصر تجدد رفضها القاطع للاعتداءات التي تمس أمن الدول العربية وسيادتها

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية والاعتداءات على الأردن.

وأوضحت القناة أن مصر تجدد رفضها للاعتداءات على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وأن الاعتداءات على سيادة الدول انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة.



وكشفت أن الاعتداءات على دول المنطقة تقوض أمن الطاقة العالمي، وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع السعودية والأردن ودعم إجراءاتهما للحفاظ على الأمن والاستقرار.



كما جددت مصر رفضها القاطع للاعتداءات التي تمس أمن الدول العربية وسيادتها.