وكيل سامو كوستا يكشف تطورات انتقاله إلى النصر السعودى

أكد البرتغالي أوليسيس سانتوس، وكيل أعمال مواطنه سامو كوستا، لاعب وسط فريق ريال مايوركا الإسباني، أن إجراءات انتقال اللاعب إلى نادي النصر تسير بشكل طبيعي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

وقال سانتوس في تصريحات أبرزتها صحيفة "الرياضية" السعودية، صفقة كوستا تسير بشكل طبيعي، لكنْ الإجراءات النهائية لم تُستكمل حتى هذه اللحظة، وبمجرد الانتهاء منها سينضم اللاعب مباشرة إلى معسكر النصر استعدادا للموسم الجديد.

وواصل: المفاوضات تسير بشكل متقدم وسوف تحسم بشكل نهائي خلال الساعات القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن سامو كوستا، انضم إلى صفوف ريال مايوركا في صيف 2023 قادمًا من صفوف ألميريا الإسباني.