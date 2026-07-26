حي جنوب الغردقة يُوقف أعمال إنشاءات مُخالفة بمنطقة النصر ويُشدّد الرقابة الميدانية

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الغردقة حملاتها الميدانية للتصدي لمخالفات البناء، حيث تمكنت من وقف أعمال إنشائية مخالفة بمنطقة النصر، في إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط العمراني وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية ومواجهة التعديات وأعمال البناء المخالف، وتعليمات الأجهزة التنفيذية بضرورة التدخل الفوري لوقف أي مخالفات تمثل خطرًا على السلامة العامة أو تخالف الاشتراطات الهندسية.

وأوضح اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، أن فرق المتابعة الميدانية رصدت قيام أحد المواطنين بتنفيذ أعمال بروز خارج الحدود المسموح بها، بالمخالفة للتراخيص والرسومات الهندسية المعتمدة، ما استدعى إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية من رصد أعمال قص وتكسير لخرسانات وبلكونات داخل إحدى الاستراحات التابعة لمنشأة سياحية بالمنطقة نفسها، دون الحصول على التراخيص المطلوبة أو إخطار الإدارة الهندسية، وتم إيقاف الأعمال فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عنها.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن الحملات الميدانية مستمرة على مدار الساعة بمختلف مناطق الحي، لرصد أي مخالفات بناء أو تعديات على أملاك الدولة أو إشغالات، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في تطبيق القانون ومنع أي ممارسات تؤدي إلى ظهور العشوائيات أو الإخلال بالمظهر الحضاري للمدينة.