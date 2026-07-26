قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«اليماحي» يُعزي سوريا شعبًا وقيادة في ضحايا حادث طريق دير الزور
الشاعر عمرو حسن يروي موقفًا طريفًا مع عمرو دياب: «بعتله أغنية عمل لي بلوك»
خالد العيسى يُعلن استقالته من رئاسة الأهلي السعودي
نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي
هجوم بالشاحنة في برلين .. قتيـ.ـل و16 مصابًا والشرطة تلغي الاحتفالات
نواب: الوعي الرقمي خط الدفاع الأول لحماية الأسرة المصرية من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
هل طلب الأهلي من اتحاد الكرة المشاركة في دوري الأبطال .. الحقيقة كاملة
ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها
صدام بين حسين لبيب وجون إدوارد .. أمير هشام يكشف تفاصيل أزمة شركة الكرة داخل الزمالك
الجيش الأمريكي يعيد توجيه 12 سفينة بهرمز.. ووعيد من الحرس الثوري
الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد صانع محتوى أهلاوى بسبب الإساءة للنادي
خلال افتتاح «أغصان الزيتون».. البابا تواضروس يدعو لاستثمار أوقات الفراغ ويؤكد: بناء الإنسان أهم من تشييد المباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، باعتبارها المرحلة الفاصلة التي تحدّد مستقبل الطلاب الجامعي، وسط حالة من الترقب لظهور النتيجة عقب اعتمادها رسميًا من الأزهر الشريف.

ويزداد البحث خلال هذه الفترة عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وطرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، للحصول على الدرجات فور إتاحتها رسميًا.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بسهولة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها وإتاحتها رسميًا، وذلك باستخدام رقم الجلوس فقط.

وتوفر بوابة الأزهر الإلكترونية، خدمة مجانية تتيح عرض نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 كاملة، متضمنة درجات جميع المواد والمجموع الكلي وحالة الطالب، بما يسهل على الطلاب الحصول على نتائجهم في دقائق دون الحاجة إلى التوجه للمعاهد الأزهرية.

لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنا

أوائل الثانوية الأزهرية القسم العلمي

حصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، الطالبة بمعهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم، بمنطقة الغربية، على المركز الأول على القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهريّة على مستوى الجمهورية، بمجموع 646 درجة، بنسبة 99.38%.

فيما جاءت الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف، بمعهد فتيات طنبشا، بمنطقة المنوفية، في المركز الثاني بمجموع 645 درجة، بنسبة 99.23%، وحلَّ الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل، بمعهد الغد المشرق للغات، بمنطقة القاهرة، في المركز الثالث بمجموع 644 درجة، بنسبة 99.08%.

كما حلَّ في المركز الثالث مكرر كلٌّ من: الطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران، بمعهد فارسكور، بمنطقة دمياط، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد، بمعهد فتيات العبور النموذجي، بمنطقة القاهرة، والطالب يوسف محمود محمود محمود عبد الستار محمود، بمعهد بطرة، بمنطقة الدقهلية.

أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

وأعلن الأزهر الشريف أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، والتي شهدت تفوق واضح للفتيات حيث حصلن على المراكز الثلاثة الأولى في أوائل الثانوية الأزهرية.

وحصلت الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني، الطالبة بمعهد فتيات دمنهور، بمنطقة البحيرة، على المركز الأول بالقسم الأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بمجموع 585 درجة، بنسبة 99.15%.

وجاءت الطالبة خديجة محمد أحمد عبد اللطيف محمد، الطالبة بمعهد فتيات الصادق الأمين، بمنطقة الإسكندرية، في المركز الثاني، بمجموع 581 درجة، بنسبة 98.47%، فيما حصلت الطالبة مودة عمرو محمد السيد غنيم، الطالبة بمعهد فتيات إدفينا، بمنطقة البحيرة، على المركز الثالث، بمجموع 580 درجة، بنسبة 98.31%.

أوائل الثانوية الأزهرية قسم الدمج

كما أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لفئة ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، الحاصلين على المراكز الأولى في امتحانات الثانوية الأزهرية العام الحالي 2025-2026.

وحصل الطالب حازم مصطفى محمد ياسين، الطالب بمعهد بني سويف، على المركز الأول بفئة ذوي البصائر، بمجموع 534 درجة، بنسبة 97.09%.

وحصلت الطالبة مروة محمود عبد العزيز محمد، الطالبة بمعهد فتيات السحارة، بمنطقة الإسماعيلية، على المركز الأول بفئة الدمج، بمجموع 496 درجة، بنسبة 84.07%.

وحصلت الطالبة أمنية سيد عبد العاطي سالم، الطالبة بمعهد فتيات القرنة، بمنطقة الأقصر، على المركز الأول بفئة الدمج البصري، بمجموع 508 درجات، بنسبة 92.36%.

الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية أوائل الثانوية الأزهرية القسم العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

ترشيحاتنا

الفنان أحمد داش

أحمد داش يحتفل بعقد قران شقيقه شريف في أجواء عائلية .. ورسائل تهنئة واسعة من الجمهور | صور

الفنان أحمد عبد العزيز

رغم منعه من الكلام .. أحمد عبد العزيز يكشف تفاصيل عملية الأحبال الصوتية

ليلي علوي

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في شوارع روما خلال الساعة الذهبية

بالصور

إطلالة شبابية .. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهور مبهر

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فى دورته الـ 19.. تكريم نجوم الفن فى افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري | صور

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد