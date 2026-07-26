الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد صانع محتوى أهلاوى بسبب الإساءة للنادي

أعلن نادي الزمالك اتخاذ خطوة قانونية جديدة، بعد ما تقدّم ببلاغ رسمي ضد صانع المحتوى وسام سالم، على خلفية ما وصفه النادي بالإساءات والتجاوزات التي صدرت بحقه عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وأكد الزمالك أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على حماية حقوق النادي والدفاع عن سمعته، إلى جانب التصدي لأي محتوى يتضمن إساءة أو تطاول على القلعة البيضاء أو جماهيرها، مشددًا على أن النادي لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تجاوزات تمس كيانه.

وتزامن تحرك الزمالك مع قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بالموافقة على توصية لجنة الشكاوى الخاصة باستدعاء مسؤول الحسابات الإلكترونية باسم وسام سالم على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل المثول أمام جلسة استماع للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضده.

كما قرّر المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بعدم استضافة أو إتاحة ظهور وسام سالم عبر منصاتها المختلفة، وذلك بصورة مؤقتة وحتى انتهاء التحقيقات واتخاذ القرار النهائي بشأن الواقعة، على خلفية ما نُسب إليه من إساءات بحق نادي الزمالك.

وفي سياق آخر، تلقى نادي الزمالك دفعة معنوية كبيرة بعد اعتماد الاتحاد المصري لكرة القدم مشاركته رسميًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد، ليعود الفريق إلى المنافسة في البطولة القارية الأبرز للأندية بعد غياب استمر منذ نسخة موسم 2022-2023.

ويأمل الزمالك في استغلال عودته إلى دوري الأبطال لتحقيق نتائج قوية واستعادة مكانته القارية، بالتزامن مع استعدادات الفريق للموسم الجديد، وسط تطلعات جماهيره للمنافسة على جميع البطولات المحلية والأفريقية، في ظل تحركات الإدارة لدعم استقرار النادي داخل وخارج الملعب، سواء على المستوى الرياضي أو القانوني، بما يحفظ حقوق النادي ويعزز صورته أمام جماهيره والرأي العام.