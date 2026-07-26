أحمد داش يحتفل بعقد قران شقيقه شريف في أجواء عائلية .. ورسائل تهنئة واسعة من الجمهور | صور

احتفل الفنان أحمد داش بعقد قران شقيقه شريف، في حفل عائلي اتسم بالبساطة والدفء، اقتصر على حضور أفراد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، وسط أجواء مليئة بالفرحة والمحبة التي انعكست على جميع الحاضرين.

وحرص أحمد داش على مشاركة جمهوره جانبًا من هذه المناسبة السعيدة، حيث نشر مجموعة من الصور واللقطات التي وثقت أجواء الاحتفال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلالها برفقة شقيقه وأفراد عائلته في لحظات عفوية تعكس حالة السعادة التي سيطرت على المناسبة، كما وجه رسالة تهنئة لشقيقه متمنيًا له حياة زوجية مليئة بالاستقرار والسعادة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور التي نشرها الفنان، إذ انهالت التعليقات المهنئة والداعمة، متمنين للعروسين حياة سعيدة، بينما عبر الكثيرون عن إعجابهم بالأجواء العائلية الهادئة التي غلبت على الاحتفال، والتي حظيت بتفاعل واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ويحرص أحمد داش، رغم انشغاله بأعماله الفنية، على مشاركة جمهوره بين الحين والآخر أبرز المحطات العائلية والشخصية في حياته، وهو ما يعكس العلاقة القوية التي تجمعه بأفراد أسرته، ويقربه أكثر من جمهوره الذي يحرص دائمًا على التفاعل مع أخباره ومناسباته الخاصة.

وعلى الصعيد الفني، يواصل أحمد داش حصد ردود الفعل الإيجابية عن أحدث أعماله.