عضو مجلس نواب: انقطاع الكهرباء في الشرقية استمر 48 ساعة .. لهذا السبب

قالت النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب إن انقطاع الكهرباء بعدد من مناطق محافظة الشرقية استمر لمدة 48 ساعة نتيجة عُطل مفاجئ وقع بمحطة محولات القنايات بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع على قناة مودرن أم تي أي مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي أن محطة محولات القنايات تغذي مركز القنايات وأجزاء من مدينة الزقازيق وعددا كبيرا من القرى والتوابع بمختلف أنحاء المحافظة

وأوضحت هاشم أن الأزمة أثرت على مناطق متعددة من بينها الطيبة وشمبارة ومنيا القمح مشيرة إلى تلقيها وعدد من نواب محافظة الشرقية استغاثات عديدة من المواطنين المتضررين من استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت أنها تواصلت مع وزير الكهرباء ونائب الوزير ومسؤولي شركة الكهرباء من أجل سرعة التدخل وإعادة التيار للمناطق المتضررة موضحة أن القيادات والمهندسين انتقلوا إلى موقع العطل لمتابعة أعمال الإصلاح على أرض الواقع

وأشارت إلى أن فرق الطوارئ دفعت بعدد من المحولات المؤقتة وسيارات الطوارئ من أجل إعادة الكهرباء تدريجيا للمناطق المتضررة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح داخل المحطة.

وطالبت النائبة مروة هاشم باتخاذ خطوات استباقية لمواجهة ارتفاع الأحمال خلال موجات الحر من خلال مراجعة المحولات وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع قدرات المحطات التي تحتاج إلى زيادة قدرتها قبل وقوع الأزمات

وأكدت أن إعادة التيار تمت بصورة جزئية وبالتبادل بين بعض المناطق لحين إصلاح العطل بالكامل مشيرة إلى أن أعمال الصيانة استمرت حتى عودة الكهرباء إلى جميع المناطق المتضررة



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