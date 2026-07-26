بعد انتهاء إجازته .. موعد عودة محمد عبدالمنعم لـ «نيس الفرنسي» | خاص

كشف مصدر مُقرّب من محمد عبد المنعم، لاعب فريق نيس الفرنسي، عن موعد عودته إلى فرنسا للانتظام في تدريبات فريقه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن محمد عبد المنعم سيعود إلى نيس الأربعاء المقبل للانتظام في معسكر الفريق.

وأضاف أن عبد المنعم تلقى بالفعل اتصالًا من النادي الأهلي لبحث إمكانية التعاقد معه ولكن هناك أمورًا مالية عرقلت الصفقة.

واختتمت أن عبدالمنعم سيحسم مصيره بشكل نهائي مع نيس فور العودة إلى فرنسا.

وكان محمد عبد المنعم قد تعرّض لإصابة في الرباط الصليبي أبعدته الموسم الماضي عن فريق نيس.

مصر ضد الأرجنتين

وانضم محمد عبد المنعم لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم وساهم في تأهل الفراعنة إلى ثمن النهائي قبل وداع البطولة على يد الأرجنتين.