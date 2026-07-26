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الديهي يُهاجم الإخوان مع اقتراب الذكرى الأولى لتظاهراتهم أمام السفارة المصرية في تل أبيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي يُهاجم الإخوان مع اقتراب الذكرى الأولى لتظاهراتهم أمام السفارة المصرية في تل أبيب

نشأت الديهي
نشأت الديهي
رحمة سمير

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، جماعة الإخوان ، مستعيدًا ما وصفه بواقعة تظاهر عناصر من الجماعة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، بالتزامن مع اقتراب مرور عام على الحدث.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن المشاركين في الوقفة هاجموا مصر ورئيسها والجيش والإعلام المصري من داخل تل أبيب، معتبرًا أن ما حدث يمثل "فضيحة مكتملة الأركان".
وأضاف أن من بين الشخصيات التي شاركت في تلك التحركات رائد صلاح وكمال الخطيب، مشيرًا إلى أنهما من القيادات الإخوانية ويحملان الجنسية الإسرائيلية، وأن لديهما لقاءات سابقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما ادعى وجود تصريحات لهما تؤكد انتماءهما إلى جماعة الإخوان.
وأشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية أُقيمت بالقرب من مؤسسات إسرائيلية رسمية، وقال إنها تمت بتصريح من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معتبرًا أن المشاركين لم يوجهوا أي انتقادات إلى إسرائيل خلال التظاهرة.

نشأت الديهي بالورقة والقلم أمام السفارة المصرية تل أبيب الإخوان

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