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قطر تعلن استئناف الملاحة البحرية بالكامل اعتبارا من غد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر تعلن استئناف الملاحة البحرية بالكامل اعتبارا من غد

قطر
قطر
أ ش أ

أعلنت وزارة المواصلات القطرية، السبت، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 26 يوليو 2026.


وأهابت الوزارة القطرية - وفقا لوكالة الأنباء القطرية - بجميع مرتادي البحر الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لجميع الرحلات البحرية.

وكانت قطر أوقفت حركة الملاحة في 29 يونيو الماضي، قبل أن تعيدها في 5 يوليو الجاري، ثم أوقفتها مجددا في 12 يوليو، قبل أن تعلن السبت استئنافها غدا.

ويشهد مضيق هرمز توترات جراء استئناف الولايات المتحدة قبل نحو أسبوعين قصف إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 يوليو الجاري انتهاء اتفاق الهدنة الموقع مع إيران في يونيو الماضي.

وتنفذ إيران من جانبها "اعتداءات" على عدة دول بالمنطقة، خصوصا الكويت والبحرين والأردن، أدانتها مصر ودول عربية عدة.

وزارة المواصلات القطرية أنشطة الملاحة البحرية الوسائط البحرية

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