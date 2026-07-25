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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاصفة ترابية قادمة.. تحذيرات من الأرصاد وارتفاع بدرجات الحرارة

عاصفة
عاصفة
محمد غالي

يتابع المواطنون باهتمام حالة الطقس ودرجات الحرارة، في ظل استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط عاصفة الرياح المحمله بالرمال والأتربة في بعض المناطق.

عاصفة

درجات الحرارة المسجلة الآن

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المقاسة في الظل، وفقا لمحطات الرصد التابعة لها وطبقا للمعايير الدولية، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة: 40 درجة مئوية.
الأقصر وأسوان: 41 درجة مئوية.
المنيا: 38 درجة مئوية.
الغردقة: 37 درجة مئوية.
شرم الشيخ: 36 درجة مئوية.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، لتتجاوز القيم المسجلة فعليا بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، وهو ما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري، خاصة خلال ساعات النهار.

نصائح مهمة للمواطنين

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا خلال ساعات الذروة، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم والحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

عاصفة ترابية قادمة من شمال السودان

وفي بيان عاجل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استنادا إلى أحدث صور الأقمار الصناعية، عن تقدم كتلة من الرمال والأتربة المثارة قادمة من شمال السودان، تؤثر على مناطق حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية.

وأوضحت أن هذه الأجواء قد تؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، داعية المواطنين، خاصة مرضى الحساسية والأمراض الصدرية، إلى ارتداء الكمامات واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج.

عاصفة

حالة الطقس اليوم

تتوقع الهيئة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما تشير خرائط الطقس إلى نشاط للرياح على عدد من المناطق، قد يكون مثيرا للرمال والأتربة، خاصة في شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وأجزاء من الصحراء الغربية.

الحرارة المحسوسة

أوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يرفع درجات الحرارة المحسوسة عن القيم الفعلية، حيث تسجل:

القاهرة الكبرى: 39 درجة للعظمى، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 41 درجة.
شمال الصعيد: 41 درجة للعظمى، و43 درجة محسوسة.
جنوب الصعيد: 43 درجة للعظمى، و44 درجة محسوسة، وهي الأعلى على مستوى الجمهورية.

 

عاصفة

تحذير لمرتادي الشواطئ

كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح على سواحل السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، وشمال الدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى نحو 2.5 متر فوق سطح البحر.

وشددت على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.

استمرار المتابعة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، داعية جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من تأثير الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة البيانات الرسمية أولا بأول.

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