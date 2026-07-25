مخاوف من انفجار الأوضاع.. واشنطن ولندن تبحثان تشكيل قوة بحرية دولية لحماية هرمز

كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تجريان مشاورات بشأن إنشاء قوة بحرية دولية لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالمنطقة.



وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن مسؤولين بريطانيين، أن الجانبين يبحثان عقد اجتماع رفيع المستوى في لندن مطلع الأسبوع الجاري، بمشاركة وزراء دفاع وقادة عسكريين من نحو 40 دولة، لبحث آليات تشكيل القوة البحرية المقترحة.



وبحسب التقرير، جاءت المبادرة عقب اتصال هاتفي جرى، الجمعة، بين وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ ونظيره الأمريكي بيت هيغسيث، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز أمن الملاحة في المضيق.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية قوله إن المخاطر في مضيق هرمز تتصاعد بصورة كبيرة، محذرًا من أن الوضع هناك "على وشك الانفجار"، الأمر الذي يستدعي تنسيقًا دوليًا لحماية السفن وضمان استمرار حركة التجارة العالمية.