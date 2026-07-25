من الجو إلى البر.. تقرير يكشف خطة أمريكية لعملية عسكرية داخل إيران

كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة تدرس سيناريوهات جديدة للتصعيد ضد إيران، تتجاوز الضربات الجوية، وتشمل تنفيذ عملية برية محدودة على الساحل الإيراني، بالتنسيق مع جماعات معارضة داخل البلاد.

ووفقًا لتقرير نشرته وسائل إعلام عربية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية أمريكية وشخصيات من المعارضة الإيرانية، إلى جانب مصادر كردية وأهوازية، فإن واشنطن تجري مشاورات مع جماعات بلوشية وكردية وأهوازية بشأن تنفيذ عملية إنزال محدودة على الساحل الإيراني، وُصفت بأنها تشبه من حيث الفكرة عملية "نورماندي" التاريخية، مع اختلاف النطاق والأهداف.

وبحسب التقرير، تشمل الخطة تنفيذ عمليات برية في المناطق الساحلية والجزر الإيرانية القريبة من مضيق هرمز، بالتزامن مع تحركات تنفذها جماعات معارضة داخل إيران، من بينها تنظيم جيش العدل في إقليم بلوشستان، إضافة إلى مجموعات كردية تنشط في غرب البلاد.

وتهدف الخطة، وفق المصادر، إلى زيادة الضغط على الحرس الثوري الإيراني، بعد سلسلة من الضربات الأمريكية التي استهدفت جسورًا وطرقًا ومنشآت عسكرية ومراكز اتصالات خلال الأيام الماضية.

وأشار التقرير إلى أن من بين الأهداف الرئيسية المطروحة السيطرة على مناطق غنية بالنفط في إقليم الأهواز، القريب من طرق تصدير النفط عبر مضيق هرمز، في محاولة لتقليص مصادر تمويل الحرس الثوري، والحد من تدفق النفط الإيراني إلى الصين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الضغوط الأمريكية على طهران، حيث أفادت تقارير بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس أيضًا استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي لحقت بالسفن الأمريكية، مع الإبقاء على خيارات التصعيد العسكري والاقتصادي.

وفي المقابل، لم تنفذ الولايات المتحدة أي ضربات ضد إيران خلال الليلة الماضية، للمرة الأولى بعد 13 ليلة متتالية من الهجمات، بينما عقد ترامب اجتماعًا مع كبار مستشاريه لبحث خيارات توسيع العمليات العسكرية، قبل أيام من لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتصالات مع طهران لا تزال مستمرة، لكنه شدد على أن الجيش الأمريكي مستعد لجميع السيناريوهات، قائلاً إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه لا يزال غير مقتنع بمدى استعدادها لذلك، مشيرًا إلى أن واشنطن قد تواصل عملياتها العسكرية بشكل تدريجي أو تلجأ إلى تصعيد أكبر إذا اقتضت الضرورة