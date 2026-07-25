هدى الإتربي : أسعى دائمًا لتقديم شخصيات مختلفة.. وسعيدة بنجاح "كلهم بيحبوا مودي" و"مناعة " ومشاركتي في "خلي بالك من نفسك" | حوار

تواصل الفنانة هدى الإتربي حصد النجاحات خلال الفترة الحالية، بعدما لفتت الأنظار في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسلي "كلهم بيحبوا مودي" و"مناعة "، اللذين ظهرت فيهما بشخصيتين مختلفتين تمامًا، كما شاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "خلي بالك من نفسك"، الذي يحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض.

وتستعد هدي الإتربي خلال الفترة المقبلة لخوض تجربتين سينمائيتين جديدتين من خلال فيلمي "بجرامي" و"101 مطفي"، مؤكدة أنها تبحث دائمًا عن الأدوار التي تضيف إلى مشوارها الفني وتكشف جوانب جديدة من موهبتها.

وفي حوارها مع موقع صدى البلد، تحدثت هدى الأتربي عن كواليس أعمالها الأخيرة، وسر فقدانها للوزن، ومشاركتها في فيلم "خلي بالك من نفسك"، وأعمالها السينمائية المقبلة.

في البداية.. كيف ترين مشاركتك في موسم رمضان الماضي؟

أنا سعيدة جدًا بتجربتي في رمضان، لأنني شاركت في عملين مختلفين تمامًا، وهما "كلهم بيحبوا مودي" و"مناعة ". أحب دائمًا التنوع، وأشعر أن تقديم شخصيتين بعيدتين عن بعضهما يمنحني مساحة أكبر لإظهار قدراتي كممثلة، والحمد لله ردود فعل الجمهور كانت جميلة وأسعدتني جدًا.

حدثينا عن شخصية "هالة" في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي".

شخصية هالة كانت تجربة مميزة ومختلفة بالنسبة لي، خاصة أن المسلسل ينتمي إلى نوعية اللايت كوميدي. هالة كانت شخصية طماعة، وزنانة، وعصبية، وغيورة جدًا على زوجها، وحتى بعد الطلاق ظلت غيرتها على طليقها كبيرة، وكل هذه التفاصيل صنعت شخصية كوميدية أحبها الجمهور. سعدت جدًا بردود الفعل التي تلقيتها على الشخصية وعلى المسلسل بشكل عام.

وماذا عن مسلسل "مناعة "؟

"مناعة " تجربة مختلفة تمامًا، سواء من حيث القصة أو الأجواء، لأنه يتناول حقبة قديمة من الزمن، وتحديدًا فترة الباطنية. أحببت تفاصيل العمل كثيرًا، واستمتعت بالتجربة، لأنها قدمت لي لونًا جديدًا لم أقدمه من قبل، والحمد لله العمل حقق ردود فعل طيبة.

كيف ترين تفاعل الجمهور مع أعمالك في رمضان؟

هذا أكثر شيء أسعدني، لأن أي ممثل ينتظر دائمًا رأي الجمهور. الحمد لله تلقيت إشادات كثيرة على الشخصيتين، وشعرت أن الناس تفاعلت مع كل دور بشكل مختلف، وهذا بالنسبة لي نجاح كبير.

تستعدين لعدد من الأعمال السينمائية.. ماذا عنها؟

أنا متحمسة جدًا للسينما خلال الفترة المقبلة، وأنتظر عرض فيلمي "بيج رامي " و"101 مطافي"، وأتمنى أن تنال التجربتان إعجاب الجمهور، لأنني أحب التنوع ولا أحب تكرار نفسي.

ظهرتِ كضيفة شرف في فيلم "خلي بالك من نفسك".. كيف كانت التجربة؟

أنا سعيدة جدًا بمشاركتي كضيفة شرف في الفيلم، وسعدت بالعمل مع النجم أحمد السقا والنجمة ياسمين عبد العزيز، وكل فريق العمل كان رائعًا، والحمد لله الفيلم يحقق نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي، وسعيدة جدًا بردود الفعل التي وصلتنا.

لاحظ الجمهور فقدانك للوزن مؤخرًا.. ما السر؟

الموضوع ليس سرًا كما يعتقد البعض، لكنه مجرد التزام بنظام غذائي واهتمام بالصحة. الحمد لله أنا سعيدة جدًا بالنتيجة التي وصلت إليها، وأحرص دائمًا على الاهتمام بنفسي.

ما الذي يشغل هدى الأتربي في اختياراتها الفنية؟

أسعى دائمًا لتقديم أدوار مختلفة، وأبحث عن الشخصيات التي تضيف إلى مشواري الفني وتفاجئ الجمهور، لأنني لا أحب التكرار، وأتمنى دائمًا أن أكون عند حسن ظن جمهوري في كل عمل جديد أقدمه.



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