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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض المباشر لـ الشمس .. وأمواج البحر عالية الأيام القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

سجلت محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات حرارة مرتفعة في الظل (طبقاً للمعايير الدولية)، حيث تسيطر أجواء شديدة الحرارة الآن على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس في مصر

وأوضحت الأرصاد أن نسب الرطوبة المرتفعة تلعب دوراً كبيراً في مضاعفة الشعور بحرارة الطقس مقارنة بالدرجات المعلنة في الظل بقيم تتراوح بين (2 إلى 4) درجات إضافية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة المسجلة الآن في الظل بعدد من المدن، تكون كالتالي:

  • القاهرة: 40 درجة
  • الأقصر وأسوان: 41 درجة
  • الغردقة: 37 درجة
  • شرم الشيخ: 36 درجة
  • المنيا: 38 درجة

 إرشادات السلامة والوقاية

وتهيب هيئة الأرصاد،  المواطنين ضرورة توخي الحذر، وضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة، وشرب كميات كافية من السوائل والمرطبات، مع التركيز على المياه لحماية الجسم من الجفاف.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 25 يوليو وحتى الأربعاء 29 يوليو 2026، حيث يستمر الأجواء مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، وشديدة الحرارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلاً على معظم المناطق.

حالة الطقس الأيام القادمة

وحذرت هيئة الأرصاد، من أن ارتفاع نسب الرطوبة يُزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين (2 إلى 4) درجات مئوية.

وحول الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة من (الشبورة والرياح)، يظل الطقس يشهد صباحاً من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) نشاطًا للشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فيما تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال فترة البيان، مما يقلل من حدة الشعور بالرطوبة ليلاً.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة (العظمى / المحسوسة)، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

درجات الحرارة الأيام القادمة


الأحد 26 يوليو 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36° — المحسوسة 38°
السواحل الشمالية: العظمى 29° — المحسوسة 33°
شمال الصعيد: العظمى 37° — المحسوسة 39°
جنوب الصعيد: العظمى 44° — المحسوسة 45°
 

الإثنين 27 يوليو 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36° — المحسوسة 38°
السواحل الشمالية: العظمى 30° — المحسوسة 33°
شمال الصعيد: العظمى 37° — المحسوسة 39°
جنوب الصعيد: العظمى 43° — المحسوسة 44°
 

الثلاثاء 28 يوليو 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36° — المحسوسة 38°
السواحل الشمالية: العظمى 31° — المحسوسة 34°
شمال الصعيد: العظمى 37° — المحسوسة 39°
جنوب الصعيد: العظمى 42° — المحسوسة 43°
 

الأربعاء 29 يوليو 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37° — المحسوسة 39°
السواحل الشمالية: العظمى 31° — المحسوسة 34°
شمال الصعيد: العظمى 38° — المحسوسة 40°
جنوب الصعيد: العظمى 42° — المحسوسة 43°

الطقس اليوم الطقس في مصر درجات الحرارة

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