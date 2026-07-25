شوبير ينتقد قرارات اتحاد الكرة: تشكيل لجنة لتجديد عقد حسام حسن يثير التساؤلات

أثار الإعلامي أحمد شوبير علامات استفهام حول عدد من القرارات التي أصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه الأخير، مؤكدًا أنه سيخصص بثًا مباشرًا قريبًا للحديث عنها، معبرًا عن استغرابه من قرار تشكيل لجنة لتجديد عقد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن.

اتحاد المصري لكرة القدم

وقال شوبير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قرارات اتحاد الكرة اليوم عليها علامات استفهام كتيرة، وده أنا هعمل لايف قريب جدًا وأتكلم عليه، لكن الغريب والعجيب هو قرار تشكيل لجنة عشان تجديد عقد حسام حسن!!!؟؟؟".

وكان اتحاد الكرة قد اعتمد مشاركة الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، والأهلي وزد في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن حزمة من القرارات الخاصة بالاستعداد للموسم الكروي الجديد 2026-2027.