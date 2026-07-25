على رأسهم السومة .. الحزم السعودي يعلن رحيل 10 لاعبين رسميًا

أعلن نادي الحزم السعودي، اليوم السبت، رحيل 10 لاعبين عن الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وشهدت القائمة تواجد النجم السوري عمر السومة، لاعب أهلي جدة السابق ضمن قائمة الراحلين.

وتتمثل اللاعبين في كل من عبد الرحمن الخبيري وعمر السومة وعبد الهادي الحراجين وعبد المنعم بوطويل وعبد الله العمار ولورينتيز روزيبر وميجيل كارفاليو ويوسف المزيريب وإلياس موكوانا وأخيرًا فابيو مارتينيز.

أرقام السومة

يُذكر أن السومة - البالغ من العمر 37 عامًا - قد شارك في 26 مباراة وسجل 9 أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.