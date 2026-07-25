قرار نهائي في الأهلي.. الخماسي الأجنبي مستمر والبقية على أعتاب الرحيل

استقر مسؤولو النادي الأهلي على قائمة اللاعبين الأجانب الذين سيتم قيدهم ضمن صفوف الفريق الأول خلال الموسم المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

وجاء قرار الأهلي بقيد الخماسي: يوسف بلعمري، ومحمد علي بن رمضان، وأشرف بن شرقي، وسفيان بن جديدة، ومنصف، ضمن قائمة اللاعبين الأجانب للفريق.

وفي المقابل، اتخذت إدارة الأهلي قرارًا بتسويق باقي اللاعبين الأجانب، سواء من خلال إعارتهم إلى أندية أخرى أو بيعهم بشكل نهائي، من أجل إفساح المجال للقائمة الجديدة وتحقيق أكبر استفادة فنية ومالية قبل غلق باب القيد.

وتواصل إدارة القلعة الحمراء العمل على إنهاء هذا الملف خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الفني، لضمان الاستقرار على القائمة النهائية التي سيخوض بها الفريق منافسات الموسم الجديد.