القبض على المتهم بالتعدى على خطيبته السابقة بالضرب فى بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب ببورسعيد.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الزهور من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بقيام خطيبها السابق (يعمل بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بـ (خدوش وكدمات متفرقة بالجسم) وتسببه فى فقد مشغولات ذهبية كانت ترتديها ، وتحطيم هاتفها المحمول حال تواجدها بدائرة القسم .





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لدأبها على تتبعه ومضايقته.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









