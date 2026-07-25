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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإدارى للإخوان فى النزهة لـ26 سبتمبر

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم
مصطفي رجب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 29 متهما في القضية رقم 47 لسنة 2025، المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالنزهة، لجلسة 26 سبتمبر لسماع الشهود.

تفاصيل أمر الإحالة 

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.


جاء في أمر الإحالة المتهمين من الرابع وحتي الثالث عشرشاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها. ووجه للمتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع والعشرين انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها. وفيما وجه للمتهمين جميعا تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية للترويح لأفكار ومعتقدات الجماعة التي تدعوا للعنف.

تأجيل محاكمة 29 متهما الدائرة الثانية إرهاب الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة

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