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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار قضائي عاجل في محاكمة 17 متهما بخلية الهيكل الإدارى

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
مصطفي رجب

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 17 متهما، في القضية رقم 19783 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، فى القضية المعروفة بالهيكل الإداري، لجلسة 28 سبتمبر لسماع الشهود.

تفاصيل أمر إحالة

 كشف أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 25 مايو من عام 2023، المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ووجه للمتهمين من الرابع وحتى الأخير الانضمام لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم السابع ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بأن حاز ووفر أسلحة للجماعة موضوع الاتهام.

الدائرة الثانية إرهاب المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 17 متهما

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